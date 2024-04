Bekommt Auswanderin Julia Siefert-Winter kalte Füße? "Die Angst ist wieder sehr laut"

Rostock/Schweden - Für Julia Siefert-Winter (31) wird es jetzt ernst: Nach ihrer Horror-Erfahrung mit dem "Alptraummann" im Jahr 2018 startet sie schon in wenigen Tagen ihre Auswanderung 2.0!

Julia Siefert-Winter (31) will ihr Leben erneut komplett auf den Kopf stellen. © Screenshot Instagram/juliasiefertwinter (Bildmontage)

Bereits nächste Woche ist es so weit. Julia verlässt ihre deutsche Heimat und meldet sich offiziell ab, um ein neues Leben in Schweden zu beginnen.

Diesen Schritt ist sie schon einmal gegangen: 2018 wurden sie und ihr damaliger Mann Sven H. von einem Fernsehteam der Reality-Doku-Serie "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" bei ihrer Auswanderung nach Schweden begleitet.

Doch der Traum endete mit einem Alptraum: Es stellte sich heraus, dass Sven noch kurz vor ihrer Abreise seine eigene Mutter getötet und in einer Blumenbank einbetoniert hatte. Bevor Sven von der Polizei gefasst werden konnte, verbrannte er alles, was Julia für ihren Neuanfang in Schweden mitgenommen hatte.

Sven wurde verurteilt und sitzt seitdem in Haft. Für Julia begannen dagegen Jahre der emotionalen Aufarbeitung. Doch inzwischen hat sie sich nicht nur aus ihrer emotionalen Abhängigkeit befreit, sie fasste im vergangenen Jahr auch einen großen Entschluss: Das Kapitel Schweden soll für sie noch lange nicht abgeschlossen sein.

Doch auch wenn die Vorfreude auf ihren neuen Lebensabschnitt überwiegt, überkommen Julia auch immer wieder Zweifel ...