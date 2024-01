Bewegende Trauerfeier für Christian Oliver: Hier nehmen Familie und Freunde Abschied!

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Fast vier Wochen ist es inzwischen her, dass Christian Oliver (†51) und seine beiden Töchter Madita (†12) und Annik (†10) bei einem tragischen Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sind. In einer rührenden Zeremonie haben ihre Liebsten nun Abschied genommen.

Schauspieler Christian Oliver (†51), der mit bürgerlichem Namen Klepser hieß, starb Anfang Januar bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik. © Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Jessica Klepser hat auf einen Schlag ihre ganze Familie verloren. Die 49-Jährige trauert nicht nur um ihren Ex-Mann Christian, der einst ihre große Liebe war, sondern auch um ihre geliebten Töchter.

In ihrer Heimat Los Angeles hat die Pilates-Trainerin jetzt eine bewegende Trauerfeier auf die Beine gestellt, bei der unzählige Menschen dem "Alarm für Cobra 11"-Star und seinen beiden Mädchen die letzte Ehre erwiesen.

"Freunde, Eltern, Lehrer, Nachbarn, singende Kinder, drei Engel und Tonnen von Liebe", schrieb Klepser zu mehreren Fotos der liebevollen Zeremonie und dankte der "fürsorglichsten Gemeinschaft auf der ganzen weiten Welt" für ihre Unterstützung und Anteilnahme.

Auf den Aufnahmen, die die Zweifachmama bei Instagram veröffentlicht hat, ist zu sehen, wie sich zahlreiche Trauergäste in einer großen Menschentraube auf der Straße versammeln, sich tröstend in den Armen liegen und am Ende drei rote herzförmige Luftballons in den Abendhimmel von Los Angeles steigen lassen.

Kurz vor dem ergreifenden Ritual fand Jessica Klepser in einer emotionalen Ansprache starke Worte.