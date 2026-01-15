Bill Kaulitz am Strand bespuckt und beschimpft: Das ist der krasse Grund

Los Angeles (Kalifornien) - Bill Kaulitz (36) hatte einen eher unschönen Start ins neue Jahr. Während seines Urlaubs soll er von einer Frau zuerst bepöbelt und dann auch noch bespuckt worden sein. Das ist der krasse Grund!

Wegen Hündin Alfia wurde Bill Kaulitz (36) im Urlaub gespuckt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/billkaulitz

Bill und Tom Kaulitz (36) melden sich nach einer dreiwöchigen Feiertagspause mit ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" zurück bei ihren Zuhörern. Gleich zu Beginn merken die Zwillinge an, dass sie während ihrer Auszeit immer wieder auf Hundehasser gestoßen seien.

Nach Streitigkeiten am Flughafen in New York City schockiert eine weitere unfassbare Situation die Brüder: Bill wurde an einem Strand wegen seiner Hündin Alfia angespuckt und beschimpft.

"Die saß ganz lieb mit dir auf einem Handtuch im Schatten. Dann kommt diese Frau an und flippt so dermaßen aus", erinnert sich Tom an das schockierende Szenario zurück.

Die aufgebrachte Frau habe behauptet, dass der Strand, an dem Bill mit Bruder Tom und Schwägerin Heidi Klum (52) lediglich entspannen wollte, ihr gehört. Zudem meckerte sie immer wieder, dass Alfia Krankheiten übertragen und den Strand vergiften würde.

"Das hat sich so hochgeschaukelt", erklärt Tom. Die Frau sei so in Rage gewesen, dass sie sich immer wieder vor den Brüdern entblößt habe. Dem Tokio-Hotel-Sänger drückte sie zudem immer wieder ihren Zeigefinger auf die Nase. "Wenn Leute einen dann anfassen, ist das wirklich krass", beschwert sich Bill.

Als der 36-Jährige sie darum bat, ihn nicht anzufassen, spuckte sie dem Musiker einfach ins Gesicht. "Ich hab gezittert am ganzen Körper", erinnert sich Bill an den schockierenden Moment.