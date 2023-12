Bill Kaulitz bald im Dschungelcamp? "Wäre sehr gekränkt!"

Los Angeles - Bald geht es für Deutschlands Promis wieder in den Dschungel. Im Januar ist Bill Kaulitz (34) nicht dabei - doch könnte der Sänger schon in den nächsten Jahren mit Ekel-Essen und kreuchenden Kreaturen über die Mattscheibe flimmern?

Auch läuft seine Karriere aktuell zu gut - neben einem preisgekrönten Podcast mit Bruder Tom und zahlreichen Moderations-Jobs, wie etwa bei "The Voice of Germany" oder der eigenen Musik-Show "That's My Jam" bringt auch Tokio Hotel stetig neue Musik raus und geht im kommenden Jahr auf große Europa-Tournee.

Eine Einladung in den Dschungel würde für ihn das Ende seiner Karriere bedeuten. "Da wäre ich sehr gekränkt, da würde ich denken: Jetzt läuft es nicht mehr!", lachte der Sänger.

"Ich bin ein Star, holt mich hier raaaausss!" dürfte Bill also vorerst nicht schreien. Da müssen wir uns wohl noch ein paar Jahre gedulden ...