Bill und Tom Kaulitz schießen gegen Dieter Bohlen: "Wie man so schlecht singen kann!"

Los Angeles/Köln - Die Tokio-Hotel-Twins Tom und Bill Kaulitz (beide 33) quatschen ja bekanntermaßen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Nun hatten die beiden auch ordentlich was an dem Live-Auftritt von Poptitan Dieter Bohlen (69) auszusetzen.

Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (beide 33) hatten an Dieter Bohlens (68) DSDS-Performance einiges auszusetzen. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Die neueste Folge von ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" nahmen die Kaulitz-Zwillinge am Frühstückstisch auf, nebenbei lief im Fernsehen ein Gottesdienst.

Und schon ging es los: Nicht nur regten sich die Musiker darüber auf, wie "langweilig" ein solches Programm sei, sie fragten sich auch, wie viele Leute da tatsächlich zuschauen.

"Das gucken wahrscheinlich schon ein paar Leute", so Tom Kaulitz, "bestimmt so wenige wie Deutschland sucht den Superstar!". Lachend kamen die 33-Jährigen somit auch auf ihr aktuelles Aufreger-Thema zu sprechen: Dieter Bohlens "peinlicher" Auftritt in der letzten DSDS-Liveshow, als er seinen eigenen Song "Brother Louie" performte.

"Als ich diesen Auftritt gesehen habe, dachte ich nur 'Krass, wie man so schlecht Playback singen kann'", wetterte Bill, "und der weiß nicht mal, wie man eine Gitarre richtig hält!"