Dieter Bohlens Comeback-Tour dank viralem Video mit fadem Beigeschmack

Leipzig - Am heutigen Mittwochabend lädt Dieter Bohlen (69) die Leipziger in die Quarterback Arena zu seiner Tour "Das größte Comeback aller Zeiten". Unterstützt wird er dabei von DSDS-Sieger Sem Eisiger (29). Doch macht Rapperin Katja Krasavice (26) der Vorfreude einen Strich durch die Rechnung.

Dieser machte sich am gestrigen Dienstag schon mit der Messestadt und den Leipzigern vertraut, als er im Pösna Park Autogramme und Umarmungen verteilte.

Dennoch hat der ehemalige "Modern Talking"-Star auch für sie einen Gast in petto. So dürfen sich die Fans des DSDS-Urgesteins auf seinen erst kürzlich gekürten Sieger Sem Eisiger freuen.

In zwölf Städten Deutschlands, Österreich und der Schweiz will der Pop-Titan die Bühnen noch einmal zum Beben bringen.

Nachdem Dieter Bohlen schon am Sonntag in Berlin abgeliefert hatte, will er am heutigen Mittwochabend nun auch in Leipzig sein Comeback feiern.

Am Dienstag postete die Rapperin ein Statement-Video zu DSDS. Nach nur kurzer Zeit erreichte sie eine Million Klicks. (Bildmontage) © Bildmontage: Katjakrasavice/ TikTok

Am gestrigen Dienstag postete dann auch Katja Krasavice ein Video, in dem sie ihr Statement zu DSDS und ihrer Zukunft in der Show abgab.

In den vergangenen Wochen sei die ehemalige Leipzigerin mehrfach von ihren Fans gefragt worden, ob sie überhaupt bei den DSDS-Liveshows dabei wäre. Katja sagte, "er", also Bohlen, habe lange darum gekämpft, dass sie nicht dabei sein kann, nun sitze sie jedoch trotzdem hier.

Auf die Frage, ob sie in der nächsten Staffel wieder dabei ist, antwortete sie klar und deutlich:

"In dieser Konstellation, wie es jetzt gerade ist, würde ich niemals dabei sein. Mit Leony super gern, mit Pietro auch, aber mit ihm never ever wieder."

Nach nur vier Stunden erreichte Katja mit ihrem Statement-Video eine Million Klicks auf TikTok.