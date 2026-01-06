Neujahrsgrüße im Tanga: Bill Kaulitz überrascht Fans mit Poolfoto

Los Angeles - Das Jahr 2025 war für die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (beide 36) durchaus ein erfolgreiches. Zum Start in das neue Jahr blickt Bill noch einmal zurück und sorgt mit einem Foto bei seinen Fans für Aufsehen.

Das Jahr 2025 war für Bill (l.) und Tom Kaulitz (r., beide 36) ein sehr erfolgreiches. (Archivbild) © Friso Gentsch/dpa

Mit auffälliger Brille, einem Sektglas in der Hand und nur im Tanga bekleidet grüßt der Sänger seine Follower mit einem freizügigen Pool-Selfie auf Instagram.

In dem Post lässt er das vergangene Jahr Revue passieren und zählt noch einmal auf, was ihm Gutes widerfahren ist.

Unter anderem war die vergangene Tour seiner Band ausverkauft, die Serie "Kaulitz & Kaulitz" landete auf Platz 1 der Netflix-Charts und auch der Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" rangierte an der Spitze der Charts von Spotify.

"Was für ein ereignisreiches Jahr!", schrieb der 36-Jährige dazu. Gleichzeitig kündigte er an, dass es auch 2026 einiges von ihm zu sehen und zu hören geben wird. "Das wird richtig wild – und wir haben noch jede Menge Asse im Ärmel für euch!"

Seine Fans müssen wohl auch nicht mehr lange auf den nächsten Knall warten. Die erste "große Überraschung" soll es noch im Januar geben.