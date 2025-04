"The Voice"-Zoff: Neue Produzentin beschimpft Kaulitz-Twins

Tom und Bill Kaulitz haben die Teilnahme an "The Voice of Germany" abgesagt. Dafür ernteten sie fiese Worte der neuen Programmchefin.

Von Lena Schubert

Los Angeles/Berlin - Nach "The Voice" ist vor "The Voice": Tom und Bill Kaulitz (35), die vor zwei Jahren mit ihrem Artist das Krönchen abstaubten, sind in der kommenden Staffel nicht dabei. Aus gutem Grund. Der passt der Produktion von "The Voice of Germany" aber anscheinend gar nicht.

Programmchefin geht nach Absage auf Tom und Bill Kaulitz los

Vor zwei Jahren gewannen die Zwillinge mit ihrem Talent Malou Lovis Kreyelkamp (26). © Joerg Carstensen/dpa Die gebürtigen Leipziger sagten eine weitere Teilnahme bei "TVOG" schließlich ab - aber ohne böses Blut. Der neuen Produktionsfirma der Casting-Sendung und allen voran der neuen Programmchefin passte dies anscheinend gar nicht. Skandalös: Sie soll sich mit einer E-Mail an das Management von Tom und Bill gewandt haben. "Da ist diese Frau völlig ausgerastet, hat sich im Ton so was von vergriffen meiner Meinung nach und hat geschrieben, wir sind 'ungehörig'", packt Bill aus. Auch spricht er von einer weiteren Formulierung: "'Wo kommen wir denn da hin?', wenn wir vorher wissen wollen, mit wem wir da sitzen, 'als ob wir da was zu melden hätten'." Bill Kaulitz "Wurde betrogen": Packt Bill Kaulitz jetzt über Marc Eggers aus? Schließlich muss sich auch die Rechtsanwältin des Senders eingeschaltet und geschrieben haben, es wäre "unprofessionell, dass [Bill und Tom sich] nicht darauf konzentrieren können, die Arbeit zu machen".

"TVOG"-Produktion beschimpft Tom und Bill: "Unprofessionell und ungehörig"