"Let's Dance"-Star packt aus: Sohn lag nach Geburt zweimal "quasi tot" in seinem Arm

Köln - Auf der Bühne und dem " Let's Dance "-Parkett versprüht Biyon Kattilathu stets gute Laune. Jetzt packt der 39-Jährige aber über eines der dunkelsten Kapitel in seinem Leben aus: die Geburt seines Sohnes!

Erst nach 15 langen und vor allem bangen Minuten konnte sein Sohn schließlich erfolgreich reanimiert werden. Dennoch war der Säugling in der Folge einen ganzen Tag lang ohne jegliche Hirnfunktion.

Wie knapp das Baby damals dem Tod entronnen ist, verdeutlichen die folgenden Worte seines Vaters. "Mein Kind lag zweimal quasi tot in meinen Armen und konnte nur durch die unglaubliche Kompetenz der Ärzte gerettet werden", erinnert sich der Glücksguru.

"Die Geburt meines Sohnes war das Schlimmste, was mir je zugestoßen ist", erklärt Biyon. Seine Ex-Partnerin Sheila Singh habe eine "sehr komplizierte Schwangerschaft" gehabt. Vier Wochen lang musste der Kleine auf der Intensivstation umsorgt werden.

Dabei hat der ehemalige " DSDS "-Kandidat mit indischen Wurzeln selbst eine kleine Familie und mit der ist er vor knapp zwei Jahren "durch die Hölle gegangen", wie er in einem aktuellen " Bunte "-Interview offenbart.

Der Motivationscoach war im Herbst 2023 durch den Rachefeldzug von Oliver Pocher (46) in die Schlagzeilen geraten. Der Comedian unterstellt Biyon bis heute immer wieder, eine Affäre mit seiner Noch-Ehefrau Amira (31) gehabt zu haben.

Im Rahmen der RTL-Tanzshow will sich der 39-jährige Motivationscoach nach dem Zoff mit Oliver Pocher (46) wieder in ein positiveres Licht rücken. © Thomas Banneyer/dpa

Bleibt am Ende nur eine Frage offen: Wie geht es dem Wonneproppen heute? Glücklicherweise hat Biyon darauf eine mehr als positive Antwort parat. Er betont: "Es ist ein absolutes medizinisches Wunder, dass mein Sohn heute gesund ist!"

Mit seiner Teilnahme an der RTL-Tanzshow möchte der gebürtige Hagener die Chance ergreifen, sich nach dem peinlichen Pocher-Drama wieder in ein positiveres Rampenlicht zu manövrieren. Und das gelingt ihm bislang hervorragend.

Gemeinsam mit Profitänzerin Marta Arndt (34) zog der Motivationscoach am vergangenen Freitag souverän in die nächste Runde ein. Dort soll jetzt ein Partnertausch für zusätzliche Spannung sorgen. Für eine Choreografie wird Biyon deshalb an der Seite von Malika Dzumaev (33) tanzen.

Wie die "Let's Dance"-Reise des Familienvaters weitergeht, erfahrt Ihr wie immer in der neuen Folge am Freitag ab 20.15 Uhr auf RTL oder parallel im Livestream auf RTL+.