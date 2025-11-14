Arafat Abou-Chaker muss Geldstrafe zahlen, Bushido droht Ärger

Berlin/Leipzig - Rund dreieinhalb Jahre hat die Trennung von Rapper Bushido (47) und seinem Ex-Manager das Landgericht Berlin wegen möglicher Gewalt und anderer Straftaten beschäftigt.

Arafat Abou-Chaker (49, r.), hier mit seinem Anwalt Hansgeorg Birkhoff, ist vom Gericht zu einer Geldstrafe von 81.000 Euro verdonnert worden. (Archivfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

In wesentlichen Punkten ist Arafat Abou-Chaker (49) freigesprochen worden. Seine Geldstrafe von mehreren Zehntausend Euro muss der inzwischen 49-Jährige jedoch zahlen, wie der Bundesgerichtshof (BGH) mitteilte.

Der in Leipzig ansässige 5. Strafsenat hat seine Revision verworfen. Die Überprüfung des Urteils des Landgerichts Berlin vom 5. Februar 2024 habe "keinen Rechtsfehler zu seinem Nachteil aufgedeckt", so die BGH-Richter.

Damit ist das Urteil des Landgerichts Berlin vom 5. Februar 2024 nun komplett rechtskräftig. Danach sollte der frühere Weggefährte Bushidos eine Geldstrafe von 81.000 Euro (90 Tagessätze von jeweils 900 Euro) zahlen.

Weil der 49-Jährige heimlich Gespräche mitgeschnitten hatte, verurteilten ihn die Berliner Richter wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Bei der Berechnung der Geldstrafe gingen die Richter von einem monatlichen Nettoeinkommen von 27.000 Euro Abou-Chakers aus, der als Berliner Clan-Chef gilt.

Vor allem gegen diese Berechnung wehrte sich der Ex-Manager mit der Revision - erfolglos. Aus Sicht des BGH sind die Berechnungen korrekt.