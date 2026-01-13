Liebes-Comeback bei Bushido und Anna-Maria? Kuss bei Tourstart in Berlin

Beim Auftakt zu seiner Abschiedstour "Alles wird gut" in Berlin hat Bushido Anna-Maria Ferchichi auf der Bühne geküsst. Findet das Promi-Paar wieder zueinander?

Von Christoph Carsten

Berlin - Beim Auftakt zu seiner Abschiedstour "Alles wird gut" in Berlin zeigt Bushido (47), dass der einstige Gangster-Rapper heute vor allem Familienvater und Ehemann ist. Für Gattin Anna-Maria Ferchichi (44) gab es trotz zuletzt kriselnder Ehe sogar einen Kuss auf der Bühne.

Was war denn da los? In der Uber Arena in Berlin küssten sich Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) auf der Bühne.  © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi

In ihrer Instagram-Story hält die Influencerin einen der emotionalen Höhepunkte des Konzerts fest: Vor Tausenden Fans in der Uber Arena spielt Bushido seine Version des Sabrina-Setlur-Klassikers "Du liebst mich nicht", in dem er seine zuletzt kriselnde Ehe thematisiert.

Auf großen LED-Wänden werden dabei intime Momente des Promi-Paars aus 15 Jahren Beziehung gezeigt. Dazu erklärt Anna-Maria bewegt: "Dieser Song killt mich." Doch auch darüber hinaus könnte der Berlin-Auftritt zu einer Wiederannäherung des Ehepaars geführt haben.

Fanvideos auf TikTok zeigen, wie Bushido seine Ehefrau später auf die Bühne holt - und die beiden sich sogar einen (wenn auch noch verhaltenen) Kuss auf den Mund geben. Deutet sich hier etwa ein Liebes-Comeback an?

Trotz der Probleme in ihrer Partnerschaft zeigten sich die Schwester von Sarah Connor (45) und der "Sonnenbank Flavour"-Interpret zuletzt öffentlich weiterhin als Team - sei es beim gemeinsamen Putzen in der kürzlich erworbenen Luxusvilla in München oder eben auf der aktuellen Tour, bei der sich Anna-Maria um den Merch-Stand kümmert.

Auf der Bushido-Tour ist die ganze Großfamilie am Start.
Auf der Bushido-Tour ist die ganze Großfamilie am Start.  © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Fanvideos auf TikTok zeigen Kuss auf der Bühne

"Alles wird gut"-Tour von Bushido: Ganze Familie ist dabei

Nach der "Alles wird gut"-Tour will Bushido seine Musikkarriere an den Nagel hängen.
Nach der "Alles wird gut"-Tour will Bushido seine Musikkarriere an den Nagel hängen.  © Annette Riedl/dpa

Überhaupt ist eine Bushido-Konzertreise immer auch ein großer Familienausflug. Denn im Tourbus fährt selbstverständlich die ganze Ferchichi-Rasselbande mit.

Für die Kids wurden sogar vorab Scooter gekauft, mit denen diese vor den Konzerten durch die großen Hallen pesen können. "Die Kinder spielen alle immer in den Hallen, bevor Einlass ist", so Anna-Maria.

Die "Alles wird gut"-Tour soll endgültig seine letzte sein, wie Bushido schon vorab immer wieder betonte. Bis zum 12. März stehen insgesamt 15 Termine in Deutschland und der Schweiz auf dem Programm.

Bleibt also noch etwas Zeit, um sich nicht nur bei seinen Fans zu verabschieden, sondern vielleicht auch seiner Anna-Maria wieder näherzukommen.

Titelfoto: Annette Riedl/dpa, Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

