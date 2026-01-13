Liebes-Comeback bei Bushido und Anna-Maria? Kuss bei Tourstart in Berlin

Berlin - Beim Auftakt zu seiner Abschiedstour "Alles wird gut" in Berlin zeigt Bushido (47), dass der einstige Gangster-Rapper heute vor allem Familienvater und Ehemann ist. Für Gattin Anna-Maria Ferchichi (44) gab es trotz zuletzt kriselnder Ehe sogar einen Kuss auf der Bühne.

Was war denn da los? In der Uber Arena in Berlin küssten sich Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) auf der Bühne. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi

In ihrer Instagram-Story hält die Influencerin einen der emotionalen Höhepunkte des Konzerts fest: Vor Tausenden Fans in der Uber Arena spielt Bushido seine Version des Sabrina-Setlur-Klassikers "Du liebst mich nicht", in dem er seine zuletzt kriselnde Ehe thematisiert.

Auf großen LED-Wänden werden dabei intime Momente des Promi-Paars aus 15 Jahren Beziehung gezeigt. Dazu erklärt Anna-Maria bewegt: "Dieser Song killt mich." Doch auch darüber hinaus könnte der Berlin-Auftritt zu einer Wiederannäherung des Ehepaars geführt haben.

Fanvideos auf TikTok zeigen, wie Bushido seine Ehefrau später auf die Bühne holt - und die beiden sich sogar einen (wenn auch noch verhaltenen) Kuss auf den Mund geben. Deutet sich hier etwa ein Liebes-Comeback an?

Trotz der Probleme in ihrer Partnerschaft zeigten sich die Schwester von Sarah Connor (45) und der "Sonnenbank Flavour"-Interpret zuletzt öffentlich weiterhin als Team - sei es beim gemeinsamen Putzen in der kürzlich erworbenen Luxusvilla in München oder eben auf der aktuellen Tour, bei der sich Anna-Maria um den Merch-Stand kümmert.