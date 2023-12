Als Carmen Geiss (58) DIESEN Satz unter ihrem Bild liest, muss sie reagieren

Carmen Geiss (58) will sich nicht auf den prall gefüllten Kontostand ihres Ehemanns reduzieren lassen. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

Hinter der Ehefrau von Unternehmer Robert Geiss (59) liegen aufregende Tage. Gerade erst besuchte sie mit ihrer Familie das Formel-1-Finale in Abu Dhabi. Zusätzlich ließ sie eine weitere Business-Bombe platzen.

"Wir haben unsere eigene Immobilienfirma hier in Dubai, in den UAE. 'Geiss Properties' natürlich", teilte die gebürtige Kölnerin ihren rund 935.000 Followern jüngst voller Stolz auf Instagram mit.

Auch in ihrem Feed zeigt sich die frühere Miss Fitness (1982) äußerst geschäftig. Zwischen die üblichen Fotos von Protz-Fahrzeugen, Promi-Begegnungen und glamourösen Auftritten hat sich plötzlich ein ganz neues Motiv geschlichen.

Es zeigt die Zweifach-Mama top gestylt in einem weißen Hosenanzug mit dem Handy am Ohr. Im Hintergrund ist ein Gabelstapler zu erkennen. Dazu schreibt sie: "Selbst in der Boxengasse in Abu Dhabi bin ich am Arbeiten."

Für ihr Outfit erntet die "Jetset"-Interpretin wie gewohnt etliche positive Kommentare. Auch der Zugang zur Boxengasse wird ihr von vielen Fans von Herzen gegönnt. "Hast du dir verdient", lautet der Tenor unter dem Beitrag,