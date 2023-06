Carmen Geiss spricht von Hochzeit, Fans werden sofort hellhörig

Carmen (58) und Robert Geiss (59) sind zu Hochzeitsfeierlichkeiten in New York City eingeladen worden. © Instagram/Carmen Geiss

In den Metropolen dieser Welt sind sie zu Hause: Nachdem Carmen und ihr "Rooobääärt" (59) das vergangene Wochenende in Monaco inklusive XXL-Yacht verbracht haben, sind sie inzwischen weiter nach New York City gejettet.

Eine abenteuerliche U-Bahn-Fahrt haben sie in dem Sehnsuchtsort vieler Deutscher entgegen Roberts zwischenzeitlicher Bedenken gut überstanden. Neben Sightseeing stand jedoch noch ein anderer, besonders wichtiger Programmpunkt auf dem Plan.

So teilte Carmen bei Instagram einige Fotos mit ihren mehr als 900.000 Followern, die offensichtlich in einem festlichen Rahmen entstanden sind. Die Kult-Blondine und ihr Göttergatte haben sich extra fein in Schale geworfen und posieren auf einem der Schnappschüsse vor der imposanten New Yorker Skyline.

Drei weitere Fotos zeigen Carmen alleine vor einer langen Tafel und inmitten eines Meers bunter Blumen. Dazu schrieb sie auf Englisch: "Was für eine wunderschöne Hochzeit und das war erst die Eröffnungsfeier."