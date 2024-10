Nanu? Carmen Geiss muntert plötzlich diesen Bundesliga-Torhüter auf!

Kennen sich noch aus ihrer Zeit als sie mehr oder weniger "Nachbarn" in Monaco waren: Jet-Set Gattin Carmen Geiss (59) hat Bundesliga-Torwart Alexander Nübel (28) aufmunternde Worte auf Instagram geschickt. © Bildmontage: Tom Weller/dpa; Screenshot/Instagram/carmengeiss

Auf Instagram postete die Ehefrau von Robert Geiss (60) ein Foto, auf dem sie unter anderem mit dem Torwart des VfB Stuttgart, Alexander Nübel (28), zu sehen ist - und spricht ihn direkt mit Vornamen an.

"Hey Alex, Kopf hoch! Heute war wohl der Tag, an dem Bayern entschieden hat, einfach mal alle Tore bei dir abzuliefern. Man kann ja nicht jeden Ball halten, sonst wäre es ja langweilig", schrieb Carmen unter das offensichtlich schon etwas ältere Foto.

Fußball- und Geissens-Fans werden sich da natürlich gleichermaßen gefragt haben: Warum schreibt Carmen ausgerechnet Nübel nach seiner bitteren 0:4-Niederlage beim FC Bayern?

Die Antwort liefert Carmen noch unter demselben Foto: "Beim nächsten Mal machst du’s wie eine Mauer und lässt nichts mehr durch wie damals in Monaco", so die 59-Jährige.

Damit spielt sie auf die Zeit von Nübel bei der AS Monaco an. Von 2021 bis 2023 stand er beim Klub aus dem Fürstentum zwischen den Pfosten. In dieser Zeit scheint der heute 28-jährige Torhüter auch das ein oder andere Mal mit den Geissens unterwegs gewesen zu sein, so wie es auf dem Schnappschuss von Carmen auch zu sehen ist.