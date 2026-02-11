 7.141

Plötzlicher Tod von Catherine O'Hara - Ursache steht fest

Am 30. Januar verstarb Hollywood-Star Catherine O'Hara im Alter von 71 Jahren an einer Lungenembolie. Sie litt außerdem an Darmkrebs.

Von Niklas Perband

Santa Monica (USA) - Der Schock sitzt immer noch tief: Am 30. Januar verstarb Hollywood-Star Catherine O'Hara im Alter von 71 Jahren. Für viele Fans und Kollegen kam ihr Tod völlig überraschend - für sie selbst und ihre Familie hingegen wahrscheinlich weniger. Denn wie nun bekannt wurde, litt die Schauspielerin an einer schweren Krebserkrankung.

Catherine O'Hara wurde 71 Jahre alt, litt zuletzt unter einer Krebserkrankung.
Catherine O'Hara wurde 71 Jahre alt, litt zuletzt unter einer Krebserkrankung.  © dpa/Invision/AP | Richard Shotwel

Auch die genaue Todesursache steht fest: Wie US-Medien (unter anderem TMZ und USA Today) übereinstimmend berichten, starb die Kanadierin laut ihrer Sterbeurkunde an einer Lungenembolie!

Als zugrunde liegende Ursache wird allerdings Darmkrebs aufgeführt. Obwohl O'Haras Management zuvor von einer "kurzen Krankheit" gesprochen hatte, litt sie bereits seit Monaten an der Erkrankung, wie nun bekannt wurde.

Symptome der Embolie traten schließlich kurz vor ihrem Tod auf: Der "Kevin - Allein zu Haus"-Star starb laut USA Today nur wenige Stunden später in einem Krankenhaus in Santa Monica (US-Bundesstaat Kalifornien).

Marc Anthony über Beckham-Familienfehde: "Kaum die Wahrheit"
Promis & Stars Marc Anthony über Beckham-Familienfehde: "Kaum die Wahrheit"

Laut der Deutschen Herzstiftung verstopft bei einer Lungenembolie "ein meist aus dem tiefen Venensystem der Beine eingeschwemmtes Blutgerinnsel (Thromboembolie) ein Blutgefäß in der Lunge." Als Risikofaktoren gelten unter anderem höheres Lebensalter und Krebserkrankungen.

Catherine O'Haras Überreste wurden eingeäschert

O'Hara in ihrer vielleicht kultigsten Rolle der Moira Rose in "Schitt’s Creek".
O'Hara in ihrer vielleicht kultigsten Rolle der Moira Rose in "Schitt’s Creek".  © dpa/Pop TV/AP | Uncredited

Wie TMZ unter Berufung auf die Sterbeurkunde berichtete, wurde der Körper von O'Hara mittlerweile eingeäschert. Die Überreste wurden an ihren Ehemann, den Szenenbildner und Artdirector Robert "Bo" Welch (74), übergeben.

Die News vom Ableben der "Schitt's Creek"- und "Beetlejuice"-Darstellerin hatten ganz Hollywood erschüttert.

Ihr Film-Sohn aus den beiden "Kevin - Allein..."-Streifen, Macaulay Culkin (45), und viele weitere Wegbegleiter trauerten öffentlich um die 71-Jährige.

Polizei behält Ex-Bachelor Sebastian Klaus im Auge
Promis & Stars Polizei behält Ex-Bachelor Sebastian Klaus im Auge

Noch im vergangenen Jahr war O'Hara in den beiden Hitserien "The Last of Us" und "The Studio" zu sehen. Für letztere war sie bei den Golden Globes Anfang Januar sogar als beste Nebendarstellerin in einer TV-Serie nominiert.

Titelfoto: dpa/Invision/AP | Richard Shotwel

Mehr zum Thema Promis & Stars: