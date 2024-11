Christina Hänni: Auf den Podcast-Knall folgt jetzt dieser emotionale Moment mit Luca

Was zunächst alltäglich klingt, hat für Christina und Luca jedoch eine enorme Bedeutung. "Mit dem eigenen Baby da stehen, wo man als Single ein neues Leben begonnen hat und die Liebe seines Lebens gefunden hat ... schon was ganz Besonderes!", schreibt die Tänzerin auf Instagram.

In dieser Woche kehrten die frischgebackenen Eltern ihrem gemeinsamen Liebesnest in der Schweiz aus beruflichen Gründen kurzzeitig den Rücken und reisten mit ihrer kleinen Tochter im Schlepptau nach Köln .

Seit Juni 2024 sind die "Let's Dance"-Profitänzerin und ihr Mann Luca (30) nun schon Eltern. © Instagram/christina.haenni (Screenshot)

Im Sommer 2023 folgte schließlich die pompöse Traumhochzeit. Knapp ein Jahr später krönte die Geburt ihrer kleinen Tochter die spektakuläre Liebesgeschichte der beiden. Seitdem hat sich ihr Alltag jedoch um 180 Grad gedreht.

Über die Herausforderungen, die das Leben mit einem fordernden und schlafunwilligen Säugling so mit sich bringt, berichten die TV-Bekanntheiten seit März in ihrem Podcast "Don't worry be Hänni".

Weil der Schlagersänger und die Profisportlerin derzeit beruflich aber sehr stark eingebunden sind, mussten sie jedoch "die Handbremse" ziehen und ihrem Talk-Format eine Zwangspause verordnen. Insgesamt drei Folgen fallen daher ins Wasser.

Unter anderem wird Christina am Samstag etwa in der neuen RTL-Sendung "Eltons 12" zu sehen sein, in der sich einige der üblichen Promis aus dem Kosmos des Kölner Privatsenders in verschiedenen Disziplinen messen.