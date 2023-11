Claudia Obert schlägt gegen Désirée Nick zurück: "Sieht richtig aus wie eine alte Puffmutter"

Claudia Obert (62, l) und Désirée Nick (67) werden in diesem Leben keine Freundinnen mehr. © Fotomontage: Henning Kaiser/dpa, picture alliance/dpa

Auf den Mund sind die beiden älteren Damen wahrlich beide nicht. Beste Freundinnen werden sie in ihrem Leben auch nicht mehr. Also teilen Nick und Obert in bester Manier in regelmäßigen Abständen gegeneinander aus.

Für die TV-Zuschauer war dies bestens zu betrachten, als die beiden Damen 2020 in der Show "Promis unter Palmen" mitmachten und sich gegenseitig fast an die Gurgel gingen. Wenig verwunderlich also, dass sie auch heute noch jede sich bietende Möglichkeit nutzen, um gegen die andere zu schießen.

Als Obert und ihr Partner an der Sendung "Sommerhaus der Stars" teilnahmen, war Nick eine sehr gefragte Person. Nach eigenen Angaben stand ihr Telefon kaum still, jeder wollte von ihr eine Meinung hören.

Die gab sie schließlich in einem Video auf ihrem Instagram-Kanal preis. "Sie ist permanent in einem sedierten, alkoholischen, psychopathischen Zustand und benutzt Showbusiness und das Fernsehen, um sich zu therapieren", erklärte die 67-Jährige.