Schlammschlacht um Ralfs Coming-out: Ex-Lover von Cora Schumacher packen aus!

Köln - Der Rosenkrieg zwischen Cora Schumacher (47) und ihrem Ex-Mann Ralf (49) ist nur wenige Tage nach dessen Coming-out neu entflammt. Jetzt fallen der Blondine auch noch zwei ehemalige Lebensabschnittspartner in den Rücken!

Cora Schumacher (47) und Profi-Boxer Denny Heidrich (36) lernten sich in der Dating-Show "Coras House of Love" kennen. © Bildmontage: Instagram/coraschumacher, Instargram/denny_heidrich (Screenshots)

In einem Interview mit dem "Spiegel" stellte sich Cora jüngst die Frage, ob der frühere Formel-1-Pilot sie überhaupt jemals geliebt habe. Dass sich Ralf öffentlich zu seiner Homosexualität bekannte, habe ihr "einen Stich ins Herz gesetzt".

Die 47-Jährige gab an, von all dem Nichts gewusst zu haben, woraufhin Ralf einen alten Chat-Verlauf auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte, der das Gegenteil beweisen soll. Cora bezeichnete das Vorgehen ihrer einstigen Liebe als "erbärmlich".

Jetzt mischt sich noch ein weiterer Verflossener in den öffentlichen Kleinkrieg ein: Denny Heidrich. Der frühere Big-Brother-Kandidat lernte die Nordrhein-Westfälin 2020 in ihrer Dating-Show "Coras House of Love" kennen. Die Liaison hielt nur kurz.

Unter Ralfs Enthüllungspost kommentiert er jetzt vielsagend: "Schon 2020 war das ein großes Thema am Telefon zwischen ihr und einem bekannten Österreicher", so Denny in den Kommentaren. Wer der "bekannte Österreicher" ist, lässt er offen.

Weiter schreibt er aber: "Mehr braucht es nicht, also auch diesen Chat-Verlauf. Dieses ständige Unwahrheitenverbreiten sollte nun endlich ein Ende haben. Damit hat sie auch andere Wege verbaut." Konkret wird Heidrich aber auch hier nicht.