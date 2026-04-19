19.04.2026 14:11 Das sind für "Love Island"-Siegerin Stella die "größten Loser-Moves" bei Männern

"Love Island"-Siegerin und Ex-Playmate Stella Stegmann wandte sich am Samstag auf Instagram an ihre Fans: Sie zählte die größten Loser-Moves bei Männern auf.

Von Florian Gürtler

München/Frankfurt am Main - "Dinge, bei denen Männer denken: 'O mein Gott, das mach mich so hot!', aber eigentlich sind es die größten Loser-Moves": Mit diesen Worten beginnt das jüngste Instagram-Reel von "Love Island"-Siegerin und Ex-Playmate Stella Stegmann (28).

Stella Stegmann (28) war Playmate des Jahres 2020. Sie sorgte als erste bisexuelle "Bachelorette" für Schlagzeilen und gewann 2025 bei "Love Island VIP". © Screenshot/Instagram/stella_tiana "Rasen, schnell fahren: Es ist nicht cool, Bro! Chill einfach, mein Leben ist mir wichtig. Ich will sicher sein!", nennt die in Frankfurt am Main geborene Wahl-Münchenerin als Erstes. "So Fast-Ankündigungen", beginnt der zweite Punkt in dem Clip vom Samstag. "Zum Beispiel: 'O, ich hätte dir fast Blumen mitgebracht', oder 'O, ich hätte dir jetzt fast auch die Tür aufgehalten'", ergänzt die 28-Jährige. "Entweder du machst es, oder du sagst mir nicht, dass du es fast gemacht hättest", schärft Stella ihren Zuhörern ein. Promis & Stars Sorge um Zayn Malik! Ex-"One Direction"-Sänger liegt im Krankenhaus "Ok, eigentlich finde ich das Nächste am schlimmsten", leitet die Münchenerin den dritten Punkt ihrer Aufzählung ein.

Stella Stegmann: "Erzähle mir nicht, wie viel Kohle Du hast"

Die 28-Jährige ist bekennende Feministin. Am Samstag wandte sie sich mit einem Instagram-Reel an ihre Fans, um Beispiele für aus ihrer Sicht unattraktives männliches Verhalten aufzuzählen. © Screenshot/Instagram/stella_tiana "Prahlen: Erzähle mir nicht, wie viel Kohle du hast, was du für ein krasses Auto fährst, was du für Immobilien hast, dass du eine Yacht hast, das interessiert mich nicht", betont Stegmann. Ebenso sei es "nicht cool", wenn ein Mann exzessiv Alkohol trinke oder betone, dass er "richtig hart drauf" sei. Dies mache einen Mann in ihren Augen unattraktiv. "Es macht dich nicht hotter!", erläutert die ehemalige "Bachelorette". "Und der letzte Punkt: Es interessiert mich nicht, ob dich eine andere Frau gestern hot fand oder angesprochen hat", setzt die 28-Jährige hinzu. Promis & Stars Politik-Influencerin an alle "Timmy"-Unterstützer: "Werdet vegan oder haltet Eure Fresse!" Derartige Aussagen würden bei ihr nur den Eindruck hinterlassen, "als würdest du prahlen wollen, um zu zeigen: 'Andere Frauen finden mich toll und ich könnte andere Frauen haben.'"