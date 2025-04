Deutschland-Tour in Gefahr? Robbie Williams mit Rückschlag: "War traurig, ängstlich, depressiv"

"Meine Frau sagte immer: 'Wenn deine Depression sprechen könnte, was würde sie sagen?'", berichtete der Popstar. Woraufhin er keinen genauen Grund anführen könnte. "Es ist einfach so. Es ist einfach ein allgegenwärtiges Gefühl", erklärte er.

Seit mehr als einem Jahrzehnt musste Williams sich nicht mehr mit depressiven Schüben auseinandersetzen. Doch 2025 startete für das frühere "Take That"-Mitglied dann überraschend schlecht.

Williams kommt dieses Jahr für mehrere Konzerte nach Deutschland.

Bereits seit seinen 20ern leidet Williams unter Depressionen. Für den "Feel"-Interpreten war das Wiederauftreten der Erkrankung ein schwerer Schock. Er war davon ausgegangen, seine mentale Gesundheit längst im Griff zu haben.

"Ich dachte, das wäre das Ende meiner Geschichte, und ich würde einfach in dieses wunderbare Märchenland spazieren. Dass [die Depressionen] zurückkamen, war also sehr verwirrend."

Doch der Brite konnte seine Fans auch etwas beruhigen: Inzwischen scheint es Williams schon wieder besser zu gehen, die depressive Phase hat der Sänger vorerst hinter sich gelassen.

Seiner riesigen Tour, die in wenigen Wochen beginnt, sollte nichts im Wege stehen. Williams befindet sich derzeit mitten in den Vorbereitungen. Während der Konzertreihe wird der Superstar auch Halt in Deutschland machen.

Unter anderem in Leipzig, München, Berlin und Frankfurt will der Sänger in diesem Sommer auf der Bühne stehen.