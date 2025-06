Wirbel um Laura Wontorra: Star-Moderatorin teilt Rückzug aus der Öffentlichkeit mit

Alles in Kürze

Laura stellt dazu unmissverständlich klar: "Ich mache im Juli komplett frei und bin in dieser Zeit nicht erreichbar – ich habe mir fest vorgenommen, wirklich mal abzuschalten!"

Obwohl die Bundesliga-Saison vorbei ist, sei auch der Juni schon wieder "vollgepackt". Die Alarmglocken der 36-Jährigen schrillen bereits, weshalb sie im Sommer die Reißleine ziehen und sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen will.

So ist es wenig verwunderlich, dass es ihr oftmals schwerfällt, Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bekommen. "Ich würde sagen, die größte Baustelle in meinem Leben ist die Work-Life-Balance", gesteht Wontorra jetzt im Interview mit der " Welt ".

Innerhalb des RTL -Kosmos ist die Journalistin in den vergangenen Jahren so etwas wie die Allzweckwaffe für Moderationsjobs geworden. Seit 2016 führt sie durch "Ninja Warrior Germany". Vier Jahre später folgte die VOX-Kochshow "Grill den Henssler".

Ihren Vertrag beim Streamingdienst DAZN hat die 36-Jährige erst vor knapp zwei Monaten bis 2027 verlängert. © Sven Hoppe/dpa

Und auch wenn ihre Work-Life-Balance darunter leidet, so sieht die ehemalige "DSDS"-Gastgeberin die "hohe Pace" in ihrem Berufsleben schlussendlich doch als entscheidenden Baustein für ihren Erfolg an.

"Egal, welchen Job du auch machst, ich glaube, dass du Interesse weckst, wenn du gut bist. Mein Anspruch ist es, gut zu sein. Und dafür übe ich mich auch in Verzicht", erklärt sie ihre Philosophie.

Dennoch kann Wontorra von sich behaupten: "Ich hatte bislang das große Glück, selbst entscheiden zu können, was ich tue. Dafür bin ich dankbar, aber dafür arbeite ich auch hart." Als Ausgleich zum stressigen Alltag verbringt sie gerne Zeit mit ihrem Hund.

Ihre letzte größere Auszeit hatte sich die Brünette zum Ende des vergangenen Jahres genommen. Damals gönnte sie sich eine 21-tägige Schiffsreise durch die Antarktis, um ihr turbulentes Jahr zu reflektieren.

Eine Begleitung nahm die Sportjournalistin auf den spektakulären Trip nicht mit. Seit dem Liebes-Aus mit Fußballprofi Simon Zoller (33) im November 2022 gilt Wontorra als Single.