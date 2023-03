Die "schönste Fußballerin der Welt" und der Sky-Moderator: Sind die beiden etwa ein Paar?

Birmingham (England) - Läuft da was? Die Sport-Welt könnte womöglich ein neues Traumpaar haben, denn angeblich sollen die Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann (24) und der deutsche Sky-Moderator Riccardo Basile (31) glücklich verliebt sein!

Riccardo Basile (31) und Alisha Lehmann (24) verstehen sich offenbar sehr gut miteinander - läuft da mehr zwischen den beiden? © instagram.com/riccardobasile und instagram.com/alishalehmann7

Die 24-Jährige, die regelmäßig als "schönste Fußballerin der Welt" bezeichnet wird, und der Fernsehmoderator standen vor Kurzem für einen gemeinsamen Dreh vor der Kamera: Basile besuchte Lehmann für das Sky-Format "Meine Geschichte" in Birmingham - und dabei soll es offenbar zwischen den beiden gefunkt haben.

Das berichtet aktuell zumindest die "Bild"-Zeitung, demnach sollen die beiden seit den Dreharbeiten in England miteinander "angebandelt" haben.

Konkret zu dem Gerücht geäußert haben sich die zwei zwar noch nicht, aber tatsächlich gibt es einige Hinweise darauf, dass sich da etwas entwickelt haben könnte.

So sprachen der Deutsche und die Schweizerin in der "Meine Geschichte"-Folge, die vergangene Woche veröffentlicht wurde, nicht nur ausführlich über Alishas Leben als Profi-Sportlerin und Influencerin, sondern lachten und flirteten auch viel miteinander.

In der Sky-Sendung "Champions Corner" verriet der 31-Jährige nun außerdem, dass er derzeit in der Liebe sehr glücklich sei - liegt das womöglich an der blonden Stürmerin?