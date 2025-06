Nach jahrelanger Schlammschlacht: Bohlen und Silbereisen feiern Bühnen-Comeback

Alles in Kürze

Dieter Bohlen (71) feiert beim "Schlagerboom Open Air" ein überraschendes Bühnen-Comeback - ausgerechnet mit seinem "Rivalen". (Archivfoto) © Marco Steinbrenner/dpa

Es ist eine der größten Überraschungen der deutschen TV- und Schlagerszene: Nach fünf Jahren Funkstille stehen Bohlen und Schlagerstar Florian beim "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel (Tirol) erstmals wieder gemeinsam auf der Bühne, wie beide via Social Media bestätigt haben.

Die am 21. Juni live in der ARD und im ORF ausgestrahlte Show verspricht mit viel Musik, Stars und einer Prise Versöhnung ein echtes TV-Highlight zu werden!

Aber warum genau ist dieses Comeback nach all der Zeit so ein großes Ereignis - und was steckt eigentlich hinter der jahrelangen Funkstille zwischen den beiden?