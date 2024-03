Carl Zeiss Jena oder Rot-Weiß Erfurt? Dr. Emkus bezieht Stellung und haut einen Diss raus!

Gera - FC Carl Zeiss Jena oder FC Rot-Weiß Erfurt ? Die Frage mit welchem der beiden Vereine - die derzeit beide in der Regionalliga Nordost unterwegs sind - führt in aller Regelmäßigkeit zu kontroversen Diskussionen im Freistaat Thüringen. TikTok-Star Markus Hanschke (38) alias dr.emkus aus Gera, hat sich nun offiziell klar und unmissverständlich positioniert.

Erfurt oder Jena: Markus Hanschke (38) ist es "scheißegal". © Screenshot/dr.emkus/TikTok/Montage

Dass es Markus mit dem FC Bayern hält, ist kein Geheimnis, war er doch in schon in ganz jungen Jahren in entsprechender Bekleidung unterwegs. Nun aber hat sich der 38-Jährige auch offiziell zum Thema Thüringer Fußball geäußert - und zwar zur brisanten Sparte: FCC/RWE!

Zur Einordnung an alle Nicht-Wissenden: Die Anhänger der beiden Thüringer Vereine haben - um es vorsichtig auszudrücken - nicht gerade die größten Sympathien füreinander übrig.

Wie Markus jetzt in der aktuellen Folge von Lieblingspodcast verrät, hätten ihn schon einige gefragt, ob er Jenaer oder Erfurter sei. Dann wird er deutlich: "Ich sag' mir immer so: Es ist mir eigentlich scheißegal!"

Anschließend haut er sogar einen Diss in Richtung FCC und RWE raus: "Können alle beede keen Fußball spielen."