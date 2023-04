"Gelumpe"-Markus macht HartzV-Cordon-Bleu: "Bis die ganze Sch**** pappen bleibt"

Wohl eher dürfte der Name Ausdruck für die einfache und schnelle Zubereitung sein. Und den Geldbeutel dürfte es auch nicht allzu sehr belasten. "Kostensparend", so Markus via Social Media.

Bleibt der wenig attraktive Klassiker: Brot mit Käse oder Wurst? 'Och nö', denkt man sich. Wer keinen Bock auf all das "Gelumpe", um es in den Worten von dr.emkus zu sagen, hat, der sollte dann vielleicht mal die Zubereitung eines Cordon-Bleu á la Hanschke ausprobieren.

Wer kennt das nicht? Da will man nach einem langen Tag und ordentlich Arbeit abends erstmal was zwischen die Zähne bekommen. Aber jetzt noch das Drei-Gänge-Menü anrühren? Dauert doch wieder viel zu lang! Und bestellen? Kostet nur wieder zusätzlich Geld.

"HartzV-Cordon-Bleu": Nach der Paniermehl-Schicht kommt bereits der Kern dieser Spezialität. © Screenshot/dr.emkus/Facebook/Montage

Käse und Schinken, das war's nämlich im Grunde genommen schon. Mehr kommt gar nicht rein in das HartzV-Cordon-Bleu. Während in einem "normalen" Cordon-Bleu ja immer noch ein bisschen Fleisch mit drin steckt, verzichtet Markus komplett darauf.

Beim ostdeutschen Doktor für einfache und leckere kulinarische Spezialanfertigungen sieht das dann so aus: Die runden Schinkenscheiben auf ein Brett gelegt, gerade geschnitten, die abgeschnittenen Enden sowie Käsescheiben obendrauf - Markus bevorzugt in diesem Fall Cheddar - und dann das Ganze vorsichtig umklappen.

"Dann schnappt ihr euch 'n Teller und haut da zwee Waisenküken rein", erklärt der TikTok-Star in seinem am Donnerstagabend hochgeladenen Video - gewohnt charmant im Gerschen Dialekt.

Der Rest erklärt sich dann eigentlich von allein. Eier verquirlen, in einen anderen Teller Paniermehl reinhauen. Darin dann jeweils das Schinken-Käse-Gelumpe eintunken. Erst ins "Sägemehl", so Markus, dann in die zwei Eier, dann wieder in das Panierzeug. "Bis die ganze Sch**** dran pappen bleibt", erklärt er. Anschließend kommen die panierten Teile in die Pfanne.