Thüringens Gelumpe-Markus setzt sich für Rettung des "weltgrößten Nutria-Zoos" ein: "Sau geil!"

Hannover/Gera - TikTok-Star Markus Hanschke (37) alias dr.emkus aus Gera hat sich für die Rettung eines "Zoos" in Hannover eingesetzt und war erfolgreich! Am Ende kam es zum Happy End einer Geschichte, die man auch mit einem gewissen Augenzwinkern verstehen sollte.

Hier existiert nämlich "Nutria World" - der erste, größte und schönste Nutria-Zoo der Welt und der beste Zoo in Hannover. So heißt es zumindest auf der Homepage von Nutria World .

Kein Wunder, dass Markus allen Dingen, die das Leben ein bisschen schöner machen, offen gegenüber steht. Und so dürfte man wohl auch die Reise des 37-Jährigen ins von Gera über 230 Kilometer Luftlinie entfernte Hannover deuten.

Wenn es darum geht, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, den grauen Alltag ein bisschen bunter zu machen, dann ist man beim Doc aus Gera zweifellos an der richtigen Adresse.

Für den "weltgrößten" Nutria-Zoo der Welt in Hannover gab es offenbar ein Happy End. © Doc Emkus/SAT.1

Wie Nutria World entstand? Bei den Nutrias handelt es sich um Biberratten, die auch am Bahndamm in Hannover-Ahlem, in einem eingezäunten Regenrückhaltebecken, leben.

Und so erschuf das Künstlerduo "Drünter & Dünkelhaft" gemeinsam mit seinen Mitstreitern einen fiktiven Zoo. Unter anderem wurden Plakate entlang des Zauns des entsprechenden Geländes angebracht und eine eigene Website erstellt.

Auf der gibt es sogar Fanartikel zu erwerben. Das Logo und auch der Name "Nutria World" wecken wohl nicht gerade ungewollt Assoziationen an die Filme "Jurassic World" und/oder "Jurrasic Park". Immerhin werden die Nutrias von den Zoo-Verantwortlichen nicht gerade als harmlose Tiere dargestellt.

Warum der Zoo gerettet werden musste? Die Stadtentwässerung Hannover fand das nicht abgesprochene Projekt offenbar nicht ganz so cool. Am Ende flatterte übereinstimmenden Berichten zufolge sogar eine Rechnung von 770 Euro - unter anderem für den Abbau der Schilder bei den Künstlern ins Haus. Es soll auch eine Klage wegen Hausfriedensbruchs gegeben haben.