Zehnstündiger Livestream für Kinderhospiz - "Gelumpe"-Markus hofft auf "Feuerwerk"

Gera - TikTok-Star Markus Hanschke (38) alias dr.emkus veranstaltet an diesem Freitag einen zehnstündigen Livestream auf Twitch. Es geht um einen wohltätigen Zweck.

Markus Hanschke (38) sammelt Geld für den guten Zweck. © dr.emkus/Facebook/Screenshot/Montage

Wie Markus am Freitag in einer Videobotschaft erklärte, sammelt er Spenden für das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) - "um den Kindern, die dieses Jahr vielleicht ihr letztes Weihnachten erleben, nochmal 'ne Freude zu machen."

Der 38-Jährige lädt dazu alle "herzlich" ein, in seinem Stream vorbeizuschauen. Dieser hat am frühen Freitagnachmittag angefangen und geht bis 0 Uhr.

Zudem kündigte Markus an, jede Stunde "nen Giveaway" zu machen. Man versuche, den Stream "richtig geil" zu gestalten.

Laut Markus, der bei der Aktion unter anderem auch von Firmen unterstützt wird, wird der Scheck am Montag überreicht.