Amerikaner im dr.emkus-Fieber: Landet der TikTok-Star jetzt sogar bei der NASA?

Im zweiten Teil des TAG24-Interviews mit TikTok-Star Markus Hanschke (38) alias dr.emkus aus Gera verrät Markus, warum er bei der NASA Gesprächsthema ist.

Gera - Im zweiten Teil des TAG24-Interviews mit TikTok-Star Markus Hanschke (38) alias dr.emkus aus Gera verrät Markus, welchen Weihnachtsfilm er gar nicht mag und trotzdem irgendwie immer guckt, warum es nicht gerade unvorteilhaft ist, die Bescherung auf den späten Nachmittag zu verlegen und warum er bei der US-Bundesbehörde NASA Gesprächsthema ist.

Teil eins könnt Ihr in unserem Beitrag "'Gelumpe'-Markus gesteht Macke: Eine Woche vor Weihnachten beiße ich mir in den Arsch" lesen.

TAG24: Was gedenkst Du, zuzubereiten? Markus: Weihnachten gibt es bei mir in der Regel Wildschwein mit Klößen und Rotkohl. TAG24: Gibt es im Hause Hanschke ein festes Ritual an Weihnachten? Markus: Die Bescherung findet immer am späten Nachmittag statt. Da haben die Kinder einfach noch ein bisschen länger Zeit, mit den Geschenken zu spielen. Und man hat eher seine Ruhe und kann endlich den Likör rausholen (lacht). TAG24: An Weihnachten oder in der Vorweihnachtszeit laufen ja auch immer bestimmte Filme. Hast Du da Lieblingsstreifen, die Du Dir jedes Jahr reinziehst oder reinziehen könntest, wenn es die Zeit hergibt? Markus: Also es gibt da tatsächlich einen Film, der Pflicht ist. Und zwar "Schöne Bescherung" mit Chevy Chase. "Kevin allein zu Haus" und "in New York" mag ich auch. Und dann gibt es da noch "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Den mag ich eigentlich gar nicht, aber irgendwie gibt es immer jemanden, mit dem man gezwungen wird, ihn sich doch wieder anzuschauen. Und diese Musik bleibt natürlich im Kopf. TAG24: Der neue Remix "3 Haselnüsse" ist Dir sicherlich bekannt. Markus: Ja, der ist echt cool.

Dr.-Emkus-Fanclub in den USA

TAG24: Nicht so cool ist Flugangst. Du zählst zu denjenigen, die sie haben, und dann steht für Dich im kommenden Jahr vermutlich ausgerechnet ein Langstreckenflug an. Klär uns bitte mal auf, was es damit auf sich hat. Markus: Es gibt inzwischen einen Dr.-Emkus-Fanclub in San Francisco. Initiiert hat das ein Deutscher, der eine Amerikanerin geheiratet hat und inzwischen dort lebt. Der Club besteht aus 15 bis 20 Leuten - zum Teil Arbeitskollegen, Familien und Freunden des Initiators. Der arbeitet wiederum bei der NASA und dessen Chef hat mich eingeladen, dort einen Rundgang mitzumachen. Mich reizt das sehr, aber ich hab' panische Flugangst. Leider gab es in der vergangenen Woche eine traurige Nachricht: Sascha, der Vater von demjenigen, der das initiiert hat, ist verstorben. Er war nicht nur aktives Mitglied in meiner Community, er war ein herzensguter Mensch! Ich hatte am Abend zuvor noch mit ihm geschrieben und bin sehr betroffen. TAG24: Das tut mir leid! Warst Du schon einmal in den USA? Markus: Nein, noch nie. TAG24: Wann ist ein Flug angedacht? Markus: Im ersten Quartal.

Bei Markus gibt es zum Fest einen echten Weihnachtsbaum - Nordmanntanne, Fichte oder Douglasie, egal! Markus: "Hauptsache Nadeln dran".

Markus: "Ich hasse Rosinen"