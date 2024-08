Ehefrau in Sorge: Richard Lugner hat "schlimme Schmerzen"

Richard Lugner (91) plagen derzeit schlimme Schmerzen. © Max Slovencik/APA/dpa

Seit Längerem kämpft Lugner nun schon mit gesundheitlichen Problemen. Demnach plagen ihn seit Wochen heftige Rückenschmerzen durch einen angeknacksten Lendenwirbel.

Doch damit nicht genug. Im Juli erschien der Baulöwe bei den Seefestspielen in Mörbisch sogar im Rollstuhl. Der Grund: Kurz nach seinem Besuch bei der Premiere von "My Fair Lady" musste er im Wiener Universitätsklinikum am Herzen operiert werden, nachdem sich ein Einriss an einer Herzklappe vergrößert hatte.

"Es ist alles gut gegangen und ich bin wieder wohlauf", versicherte der 91-Jährige vor mehreren Wochen. Wieder gut scheint es Lugner aber nicht zu gehen, denn er musste am Freitag zur Beobachtung erneut ins Krankenhaus. Schmerzen nach einer Massage hätten ihn zu sehr geplagt.

Zwar sei er mittlerweile wieder entlassen worden und in seiner Villa in Wien-Döbling angekommen, aber besser würde es ihm nicht gehen.