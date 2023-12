Eindeutige Situation? Ist bei Harry Styles und seiner Freundin alles aus?

Ist Harry Styles (29) zurück auf dem Single-Markt? © KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Erst seit wenigen Monaten gehen der Popstar und die Schauspielerin angeblich Hand in Hand durchs Leben, doch damit könnte jetzt schon wieder Schluss sein.



Wie mehrere US-Medien, darunter Hollywood Life, berichteten, soll der Haussegen bei Harry und Taylor seit Kurzem mächtig schief hängen.

Die Beziehung der beiden stecke "in einer Krise", enthüllte ein Insider und spielte auf eine scheinbar eindeutige Situation an, die sich erst kürzlich ereignet habe.

So soll Russell ihren Liebsten bei einem Besuch in Großbritannien vergangene Woche nicht gesehen haben, obwohl der 29-Jährige die ganze Zeit über nur einen Katzensprung von ihr entfernt gewesen sei.

Die Kanadierin sei für ein Modeshooting in London, dem Zuhause ihres angeblichen Partners, gewesen und dabei gesichtet worden, wie sie ein Fünf-Sterne-Hotel in der Stadt bezogen habe, während Harry die Zeit nur wenige Meilen entfernt in seinem Anwesen im Norden Londons verbracht habe - ohne Taylor auch nur ein einziges Mal zu sehen.

"Taylor verbrachte ihre Zeit in London alleine und übernachtete lieber in einem Hotel statt bei Harry", machte die Quelle deutlich und heizte damit Spekulationen um eine mögliche Trennung des Paares an.