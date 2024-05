Alles nur Fake? Eric Sindermann will endlich auspacken

Berlin - War doch alles nur ein großer PR-Gag? Eric Sindermann (35) will endlich die Wahrheit über seine Liaison zu Desiree Hansen (46) verkünden.

"Montag 18 Uhr mit Frank Battermann. Ich packe aus, über die Beziehung mit Desiree Hansen und was ich über Jörg denke."

Jetzt will Dr. Sindsen endlich reinen Tisch machen. "Ich kann es nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren", kommentierte der Berliner seinen Beitrag bei Instagram .

Jörg Hansen (46) hat Eric Sindermann eine große Fashion Show versaut. © Screenshot/Instagram/joerg.hansen.official (Bildmontage)

Zuerst befingerte Sindermann Jörgs heilige Sammlerstücke, als der Anfang Januar "Miss Sugar" in ihrem Haus in Düsseldorf besuchte, was dem Gehörnten rein gar nicht gefiel.

Es folgte eine Posse rund um ein Tattoo: Desiree ließ sich das Porträt ihres Liebhabers unter die Haut nadeln, doch Jörg verunstaltete die Vorlage, sodass das Ergebnis einer Karikatur gleichkam - ob es sich dabei tatsächlich um ein echtes Tattoo handelte, wurde von vielen bezweifelt.

Den vorläufigen Höhepunkt erreichte die Feindschaft der beiden Männer Anfang Februar, als Hansen dem selbst ernannten Modekönig von Deutschland bei dessen Fashion Show auf der Bühne eine Torte ins Gesicht drückte - auch hier rollten die "B:Real"-Kameras mit, was erneut Anlass zu Spekulationen über die Echtheit des Ganzen gab.

Der Zwist soll nun ein für alle Mal Ende Juni bei einem Showdown im Ring beigelegt werden, wenn Eric Sindermann und Jörg Hansen Ende Juni auf Einladung des Ex-Boxweltmeisters Marco Huck (39) im Estrel Hotel Berlin die Fäuste fliegen lassen wollen. Klingt doch irgendwie so, als sei das alles von langer Hand geplant gewesen, oder doch nicht?