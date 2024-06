Eklat auf PK: Eric Sindermann rächt sich mit Torte an Jörg Hansen

Berlin - Rache wird am besten kalt serviert. In diesem Fall passt süß allerdings wohl eher. Eric Sindermann (35) hat sich für den Torten-Eklat auf seiner Fashionweek revanchiert.

In bester Boxkampfmanier stehen sich Dr. Sindsen und der Ehemann Kopf an Kopf gegenüber: Die Fotos müssen schließlich sitzen. Sekunden später folgt die Torten-Rache.

Der selbsternannte Modekönig will seine Streitigkeiten mit Jörg Hansen eigentlich bei einem Boxkampf am 29. Juni im Ring klären , konnte offenbar bei der Pressekonferenz am Montag der Versuchung aber nicht widerstehen.

Eric Sindermann pfeift auf die Meinung der User. © Instagram/Eric Sindermann

Das hat gesessen! So habe Hansen Sindermanns Leben versaut. Er könne keine Torte mehr angucken, erklärte der Frauenheld noch auf der Pressekonferenz.

Sein Widersacher wiederum scheint die Aktion bereits geahnt zu haben. "Ich habe die ganze Zeit gewusst, dass diese Spinner, was vorhaben", sagte der Blondschopf nach der Attacke. "Schön, dass du mir den Scherz nachmachen musstest, aber ich glaube, der ist jetzt so was von out."

Zur Erinnerung: Im Februar klatschte er noch dem Reality-Star bei dessen Show auf der Fashion Week eine Torte ins Gesicht. Sindermann verließ daraufhin die Bühne, tauchte auch nicht zur Aftershowparty auf.

Ob er sich mit seiner Rache-Aktion Freunde gemacht hat, darf allerdings bezweifelt werden: Die Meinung der Instagram-User ist zumindest eindeutig: Sie finden es nur noch peinlich!

Das ist allerdings Sindermann völlig egal: "Ich lasse mich hier nicht beleidigen. Ihr bekommt mich nicht runter", so der 35-Jährige in seiner Instagram-Story. "Ihr könnt halten von mir, was ihr wollt. Ich habe nicht Reality-TV gemacht, um der Publikumsliebling zu sein. Ich glaube, das hat jeder gecheckt." Seine Meinung: "Er hat es verdient."