Nach Stress mit Yvonne Woelke: Eric Sindermann klappt im Urlaub zusammen

Berlin/Dubai - Eigentlich hatte Eric Sindermann (37) auf ein romantisches Comeback mit Yvonne Woelke (47) gehofft, jetzt ist das Ganze zu einer medialen Schlammschlacht ausgeartet, die den Reality-TV-Star kurzerhand aus den Socken gehauen hat.

Eric Sindermann (37) liegt vollkommen erschöpft auf seinem Bett im Hotelzimmer. © Screenshot/Instagram/dr.sindsen

Der 37-Jährige musste sich im Urlaub mit seinem Papa sogar einen Arzt in sein Hotel in Dubai bestellen, wie er seiner Community in einem Beitrag bei Instagram mitteilte.

Die Diagnose: "Eine Panikattacke, starke Kreislaufprobleme und Bluthochdruck", schrieb Dr. Sindsen zu einem Foto, das ihn vollkommen erschöpft in einem Bett liegend zeigt, während er am Tropf hängt und sein Blutdruck gemessen wird.

Der ganze Druck werde ihm einfach zu viel, merkte Sindermann an. Am Montag meldete er sich dann schon wieder mit einem Foto vom Hotelpool zurück - freudestrahlend an der Seite seines Vaters, mit einem Glas Bier in der Hand.

"Macht Euch bitte keine Gedanken mehr, mir geht es heute wieder gut", ließ er seine Follower wissen. Der Sonntag sei durch den ganzen Medienrummel und die vielen Nachrichten von allen Seiten einfach ein sehr harter Tag für ihn gewesen. "Irgendwann war einfach alles zu viel und ich war komplett überfordert."

Auslöser war wohl ein Bild-Interview, in dem der selbsternannte Modekönig von Deutschland behauptet hat, dass er im vergangenen Dezember eine Affäre mit Woelke hatte - noch vor ihrer Trennung von Peter Klein (59).