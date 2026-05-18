Nach Stress mit Yvonne Woelke: Eric Sindermann klappt im Urlaub zusammen
Berlin/Dubai - Eigentlich hatte Eric Sindermann (37) auf ein romantisches Comeback mit Yvonne Woelke (47) gehofft, jetzt ist das Ganze zu einer medialen Schlammschlacht ausgeartet, die den Reality-TV-Star kurzerhand aus den Socken gehauen hat.
Der 37-Jährige musste sich im Urlaub mit seinem Papa sogar einen Arzt in sein Hotel in Dubai bestellen, wie er seiner Community in einem Beitrag bei Instagram mitteilte.
Die Diagnose: "Eine Panikattacke, starke Kreislaufprobleme und Bluthochdruck", schrieb Dr. Sindsen zu einem Foto, das ihn vollkommen erschöpft in einem Bett liegend zeigt, während er am Tropf hängt und sein Blutdruck gemessen wird.
Der ganze Druck werde ihm einfach zu viel, merkte Sindermann an. Am Montag meldete er sich dann schon wieder mit einem Foto vom Hotelpool zurück - freudestrahlend an der Seite seines Vaters, mit einem Glas Bier in der Hand.
"Macht Euch bitte keine Gedanken mehr, mir geht es heute wieder gut", ließ er seine Follower wissen. Der Sonntag sei durch den ganzen Medienrummel und die vielen Nachrichten von allen Seiten einfach ein sehr harter Tag für ihn gewesen. "Irgendwann war einfach alles zu viel und ich war komplett überfordert."
Auslöser war wohl ein Bild-Interview, in dem der selbsternannte Modekönig von Deutschland behauptet hat, dass er im vergangenen Dezember eine Affäre mit Woelke hatte - noch vor ihrer Trennung von Peter Klein (59).
Schlammschlacht zwischen Yvonne Woelke und Eric Sindermann spitzt sich zu
Dem widersprach Yvonne umgehend. Man finde sich zwar nett, aber mehr sei nie gelaufen, wiegelte sie ab. "Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist."
Dennoch wurde die 47-Jährige im Nachgang heftig angefeindet, erhielt nach eigener Aussage sogar Morddrohungen und das bekam dann auch ihr angeblicher Lover zu spüren.
"Ich bin so krass enttäuscht auch von Eric. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Er hat unsere Freundschaft verkauft und das finde ich krass", wütete die Promi-Dame.
Auch eine Erklärung für Erics "Fake-Story" hatte sie parat: "Im Moment ist er nicht so ganz gefragt. Vielleicht braucht er jetzt gerade eine Story. Ich meine, wer ist Eric Sindermann?", konnte sich Woelke einen abwertenden Kommentar nicht verkneifen.
Dass die Klein-Ex postuliert habe, "Ich würde sogar meine Mutter verkaufen für Storys", gefiel dem Ex-Handballprofi so gar nicht. "Ach ja, ist das so, liebe Yvonne?", fragte er und holte zum Gegenschlag aus.
"Yvonne, ich kann Dir eins versprechen: Ich habe Dich immer als tollen Menschen in meinem Herzen gehabt. Aber damit ist es jetzt vorbei. Ich werde nicht mehr hinter Dir stehen", kündigte Eric Sindermann beinahe drohend an. Fortsetzung folgt ... bestimmt.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/dr.sindsen