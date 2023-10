Erzrivalen Schwarzenegger und Stallone: Dank eines Mannes begruben sie das Kriegsbeil

USA - Rocky gegen den Terminator - die beiden Hollywood-Legenden Sylvester Stallone (77) und Arnold Schwarzenegger (76) waren in den 80er- und 90er-Jahren erbitterte Rivalen. Doch dank eines Anwalts aus Los Angeles wuchs aus Verachtung eine tiefe Freundschaft.

Schwarzenegger erzählte vor Freunden und Kollegen Blooms, dass er alles mit Stallone verglich, was konkurrenzfähig war - von der Größe der Muskeln bis zur Höhe des letzten Gehalts-Schecks.

Wie das Promi-Portal Page Six berichtete, habe Bloom die Fehde zwischen Sylvester Stallone und dem Terminator beendet - beide konkurrierten um Actionfilm-Rollen und hatten nichts als Verachtung füreinander übrig.

Planet Hollywood ist ein amerikanisches Burger-Franchise, das sich thematisch an Hollywood, der Filmindustrie und seinen Stars orientiert. 1991 gegründet, expandierte die Burger-Kette explosionsartig, sodass sich schnell finanzielle Probleme anbahnten. Heute existieren noch Restaurant-Standorte in den USA, Malta und Qatar. In Cancún (Mexiko), Costa Rica und Goa (Indien) gibt es außerdem das gleichnamige Hotel und Resort.