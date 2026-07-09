Heiße Posen inklusive: Evelyn Burdecki zieht durch und lässt die Bälle fliegen
Palma de Mallorca (Spanien) - Evelyn Burdecki zeigt sich im Urlaub von ihrer sportlichen Seite. Und die Blondine weiß genau, wie sie sich dabei perfekt in Szene setzen kann.
Nicht nur Familien mit Schulkindern brechen mit dem Beginn der Ferien gen Süden auf, auch die Promis zieht es in diesen Tagen vermehrt in die Ferne. So auch Evelyn: Für sie hob der Flieger nach Malle ab. Die Unterkunft: eine Villa mit Meerblick.
Via Instagram gewährt die TV-Bekanntheit ihren Fans natürlich wieder jede Menge exklusiver Einblicke. Ihr jüngster Beitrag zeigt Evelyn auf dem Tennisplatz. Beim Aufwärmen, Dehnen und Schlagen der Bälle präsentiert die 37-Jährige stolz ihren durchtrainierten Body.
Körperlich wirkt die ehemalige "Dschungelcamp"-Siegerin topfit. Auch die traumhafte Kulisse weiß zu überzeugen. In Bezug auf ihr Können nimmt sich Evelyn derweil lieber gleich selbst aufs Korn.
"Tennisparadies. Inklusive Aufwärmprogramm zum Nachmachen und einer sehr guten Rückhand. Falls ihr Tipps braucht, fragt bitte jemand anderen", schreibt sie mit einer großen Portion Humor zu der Galerie aus Schnappschüssen und kurzen Clips.
"Richtig Tennis zu spielen": Evelyn Burdecki hält an Neujahrsvorsatz fest
Rund um die schweißtreibende Trainingsstunde blieb aber offenbar noch genug Zeit für ein Foto-Shooting. Mal räkelte sich Evelyn auf einer Treppenstufe vor einem "Tennis"-Schild, mal genoss sie im Sportdress die Aussicht auf das mallorquinische Hinterland.
Optisch machte die frühere "Bachelor"-Kandidatin laut ihren Fans in der Kommentarspalte dabei eine gewohnt gute Figur. Nur auf dem Court sehen einige noch "etwas Verbesserungspotential".
Dass sich Evelyn beim Tennis zeigt, ist derweil keine Überraschung. Im Januar betonte sie bereits im Rahmen einer Story: "Ich habe ja viele Vorsätze für dieses Jahr, aber ein Vorsatz ist so stark, und zwar, dass ich endlich lerne, richtig Tennis zu spielen."
Für dieses Unterfangen stellte Evelyn sich Trainer Frank zur Seite. Als sie vor einigen Wochen eine Trainingseinheit mit dem Filzball-Guru teilte, hatten ihre Fans jedoch nur Augen für dessen Aussehen. Der Grund: seine Ähnlichkeit zu Thomas Gottschalk (76).
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots)