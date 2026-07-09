Heiße Posen inklusive: Evelyn Burdecki zieht durch und lässt die Bälle fliegen

Palma de Mallorca (Spanien) - Evelyn Burdecki zeigt sich im Urlaub von ihrer sportlichen Seite. Und die Blondine weiß genau, wie sie sich dabei perfekt in Szene setzen kann.

Evelyn Burdecki (37) gönnt sich eine Auszeit auf Mallorca und zeigt sich dabei auch von ihrer sportlichen Seite. © Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots)

Nicht nur Familien mit Schulkindern brechen mit dem Beginn der Ferien gen Süden auf, auch die Promis zieht es in diesen Tagen vermehrt in die Ferne. So auch Evelyn: Für sie hob der Flieger nach Malle ab. Die Unterkunft: eine Villa mit Meerblick.

Via Instagram gewährt die TV-Bekanntheit ihren Fans natürlich wieder jede Menge exklusiver Einblicke. Ihr jüngster Beitrag zeigt Evelyn auf dem Tennisplatz. Beim Aufwärmen, Dehnen und Schlagen der Bälle präsentiert die 37-Jährige stolz ihren durchtrainierten Body.

Körperlich wirkt die ehemalige "Dschungelcamp"-Siegerin topfit. Auch die traumhafte Kulisse weiß zu überzeugen. In Bezug auf ihr Können nimmt sich Evelyn derweil lieber gleich selbst aufs Korn.

"Tennisparadies. Inklusive Aufwärmprogramm zum Nachmachen und einer sehr guten Rückhand. Falls ihr Tipps braucht, fragt bitte jemand anderen", schreibt sie mit einer großen Portion Humor zu der Galerie aus Schnappschüssen und kurzen Clips.