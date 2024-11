Ex-Bachelorette Stella: Real-Talk über ihre Libido

München/Frankfurt am Main - Als die erste bisexuelle Bachelorette sorgte Influencerin Stella Stegmann für Schlagzeilen. Doch die 27-Jährige ist auch dafür bekannt, offen und unverkrampft über intime Belange des menschlichen Zusammenseins zu sprechen, wie sie am gestrigen Samstag erneut unter Beweis stellte.

Manchmal habe sie "so gar keinen Bock", aber ebenso gebe es Tage, an denen sie "super horny" sei. "Und das ist absolut normal", unterstreicht die 27-Jährige verbal.

Sie rede "offen und ehrlich" über Sexualität, doch dies bedeute nicht, dass sexuelle Begegnungen für sie "das Wichtigste in einer Beziehung" seien.

Die in Frankfurt am Main geborene Münchenerin wandte sich mit einem Instagram-Reel an ihre und 447.000 Follower.

In dem Text zu dem Reel verrät Stegmann, was ihr neben gemeinsam erlebter Sexualität in einer Beziehung ebenfalls wichtig ist. Sie wolle dadurch mit einem anderen Menschen ihr Leben teilen.

"Ich will mich geborgen und verbunden fühlen, Freude teilen, zusammen tolle Dinge erleben, jemanden unterstützen und mich verstanden fühlen, Nähe und Zärtlichkeit austauschen, etc. 🥰", heißt es weiter.

In ihrem Real-Talk betont die 27-Jährige zudem an ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer gewandt: "Ich bin immer dafür, dass man die Vielfalt der Bedürfnisse akzeptieren sollte - und macht das, was sich für Euch gut anfühlt!"