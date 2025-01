Ex-Bachelorette Stella Tiana Stegmann spricht Klartext zum Thema "Boobies"

München/Frankfurt am Main - Influencerin und Reality-Darstellerin Stella Tiana Stegmann (27, " Die Bachelorette ") redet oft und gerne über intime Themen. Kürzlich veröffentlichte sie ein Instagram-Reel , in dem sie Klartext über weibliche Brüste spricht oder wie sie sie nennt: "Boobies".

Stella Tiana Stegmann (27) war im vergangenen Jahr die "Bachelorette". Ein Jahr zuvor trat sie in der Netflix-Serie "Too Hot to Handle" auf. © Screenshot/Instagram/stella_tiana

"Alle Boobies sind normal", beginnt die Wahl-Münchenerin ihr Statement, das für weibliche wie männliche Zuhörer sicher gleichermaßen aufschlussreich ist, auch wenn sie in erster Linie die Frauen unter ihren Followern anspricht.

"Du hast Brusthaare? Normal!", geht die Aufzählung weiter, gefolgt von der Aussage: "Deine eine Boob ist ein bisschen größer als die andere? Normal!"

"Deine Nippel sind nicht immer steif? Normal!" und "Deine Boobies stehen nicht, sondern hängen leicht? Normal, Schwerkraft und so!", fährt die 27-Jährige fort.

Danach fügt Stella an, dass es auch völlig normal sei, wenn die Brüste flach wirkten, sobald eine Frau auf dem Rücken liegt.

"Liebe Deine Boobies so, wie sie sind. Bis bald", beendet die 1997 in Frankfurt am Main geborene Influencerin ihre Ansprache.