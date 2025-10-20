Bezahlte Körperverletzung? Ariel wäre "für 30.000 Euro dabei"!
Essen - Bei "Fame Fighting" - TAG24 berichtete im Liveticker - stand Ariel (22) zwar nicht im Ring, sorgte aber auf dem roten Teppich für Hingucker. Und packte gleich mal eine Bewerbung für nächstes Jahr aus.
"Das ist nicht ausgeschlossen, ich bin ready. Wenn ihr mich braucht für die nächste Runde: Ich bin hier", stellte sich die Schweizerin am TAG24-Mikrofon für die vierte Ausgabe des Reality-Boxevents zur Verfügung.
Aber natürlich nicht ganz uneigennützig. "Hundertprozent kommt es auf die Gage an", ließ Ariel direkt eine Forderung folgen. Und wurde konkret: "Ab 30.000 Euro wäre ich dabei!"
Veranstalter Eugen Lopez (32) dürften diese Worte gefallen. Denn mit der 22-Jährigen hätte er einen der aktuell dicksten Fische im deutschen Reality-TV an der Angel.
Nach der Premiere mit ihrem damaligen Partner Giuliano Hedinger (24) bei "Love Fool" folgten Teilnahmen bei "The 50", "Prominent getrennt" und in der aktuellen Staffel "Are You The One? Reality Stars in Love", in der am 22. Oktober das Finale bei RTL+ ansteht.
Weg mit dem Rot! Ariel zeigt sich mit neuer Statement-Haarfarbe
In der Essener Grugahalle erschien die zuvor lange Zeit rothaarige Mutter der eineinhalbjährigen Ileyna mit Balayage-Frisur. "Neue Haarfarbe zeigt ein Statement", machte der in Basel lebende Realitystar klar.
Bei AYTO zeige sie sich besonders Kevin Njie (29) gegenüber als naive Frau, die alles verzeihe. "No, no, no, don't play with me. Darum bin ich jetzt neu hier", sagte sie zu TAG24.
Dass ihr Ex Giuliano auf derselben Veranstaltung zugegen sein soll, verwunderte Ariel. "Ich bin gerade überfordert, weil ich weiß, dass Jannik [Kontalis, Anm. d. Red.] ausgeladen ist und nicht kommt. Ich dachte, die beiden gibt es nur im Doppelpack ..."
Nach einer kurzen Partynacht in einem Essener Club ging es via Köln zurück nach Basel. Eigentlich wollte die 22-Jährige das Flugzeug nutzen, doch die Abflugzeit um 22 Uhr war ihr zu spät. Die Deutsche Bahn bot ihr zwar eine frühere, allerdings auch eine teure Alternative: "Ich habe für einen Weg 200 Euro bezahlt. Das ist crazy", sagte sie bei Instagram.
