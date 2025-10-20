Bezahlte Körperverletzung? Ariel wäre "für 30.000 Euro dabei"!

Bei "Fame Fighting" stand Ariel (22) zwar nicht im Ring, sorgte aber auf dem roten Teppich für Hingucker. Und packte gleich mal eine Bewerbung aus.

Von Linda Drewanz, Nico Zeißler

Essen - Bei "Fame Fighting" - TAG24 berichtete im Liveticker - stand Ariel (22) zwar nicht im Ring, sorgte aber auf dem roten Teppich für Hingucker. Und packte gleich mal eine Bewerbung für nächstes Jahr aus.

Weg mit dem Rot! Ariel zeigt sich mit neuer Statement-Haarfarbe