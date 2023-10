"7 vs. Wild": Drei "Kackwürste" lassen bei einem Teilnehmer die Angst aufkommen

Die dritte Staffel der YouTube-Show "7 vs. Wild" ist gestartet. Erfinder Fritz Meinecke tritt selbst darin an und bildet mit einem bekannten Kumpel ein Team.

Von Robert Lilge

Britisch Kolumbien (Kanada) - Die erfolgreiche YouTube-Show "7 vs. Wild" vom Magdeburger Abenteurer Fritz Meinecke (34) startet in die dritte Staffel. Am heutigen Dienstag ist die erste Folge erschienen.

Vor dem Aussetzen in die Wildnis motivierten sich alle Teilnehmer durch eine Ansprache von Jens "Knossi" Knossalla. © Screenshot/YouTube/7vsWild Ausgesetzt in der Wildnis und irgendwie 14 Tage überleben: So einfach klingt das Konzept, so schwierig ist es zu bewältigen. Schon die ersten beiden Staffeln haben gezeigt, dass nach anfänglicher Euphorie aller Teilnehmer schnell Ernüchterung eintritt und sich die Gedanken nur noch um Sicherheit und Nahrung drehen. In der dritten Staffel "7 vs. Wild" gehen erstmals Zweier-Teams an den Start. Jetzt müssen die Teilnehmer auch mit der Harmonie zu ihren Teamkollegen kämpfen. Promis & Stars Wie geht es Michael Schumacher? Darum erfahren wir nichts über seinen Zustand Mit dabei sind unter anderem der Show-Erfinder Fritz Meinecke selbst, sein Freund und Abenteuer-Kollege Martin "SurvivalMattin" Rudloff (39), Musiker Joey Kelly (50) sowie die Influencer Jens "Knossi" Knossalla (37) und Maximilian "Trymacs" Stemmler (29). An mehreren Orten auf der "Vancouver Island", vor dem Festland Kanadas, wurden die Kandidaten nur mit dem Nötigsten zum Überleben ausgesetzt.

Spurensuche-Lehrgang in Afrika erfolgreich angewandt

Die meiste Survival-Erfahrung bringt der Show-Erfinder Fritz Meinecke (34) selbst mit. Diese könnte ihm eine große Hilfe sein. (Archivbild) © Screenshot/Instagram/fritz.meinecke Das erfahrenste Survival-Team dieser Staffel ist ohne Frage Meinecke und Rudloff. Beide haben schon in der Show "Facing The Unknown" von Discovery+ mehrere Challenges in der afrikanischen Wildnis gemeistert. Was sie dort lernten, kann ihnen bei "7 vs. Wild" einen Vorteil verschaffen. Das zeigte sich schon bei der Ankunft an ihrem Ort, wo sie für die nächsten 14 Tage überleben müssen. Zuerst machten sie sich auf die Suche nach trinkbarem Wasser und landeten einen glücklichen Volltreffer. In direkter Nähe gab es einen Tümpel mit Fischen. Promis & Stars Götzes im Babyglück: Ann-Kathrin zeigt erstmals Aufnahmen ihres Töchterchens Dank einem mitgebrachten Filter war sogar das stehende und modrige Wasser zu genießen. Doch ihnen fielen auch drei "Kackwürste", wie sie salopp sagten, ins Auge. Der Spurensuche-Lehrgang bei "Facing The Unknown" schien den beiden weiterzuhelfen. Nach etwas Herumstochern sind sich die zwei Abenteurer schnell einig geworden, dass es Wölfe auf der Insel geben musste. Wie auch schon in Afrika stieg bei "SurvivalMattin" sofort die Angst vor wilden Tieren ins Unermessliche.

"7 vs. Wild": Lieber ein Angriff von Wölfen oder Bären?