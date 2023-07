06.07.2023 08:42 520 Abbruch bei "Facing The Unknown"?! Eisbären und Gesundheit bereiten Fritz Meinecke Sorgen

Fritz Meinecke (34) und seine Buddys stoßen in der neuen Folge "Facing The Unknown" auf mehrere Hindernisse, die ihnen die Reise zur Bluie East Two erschweren.

Von Sophie Marie Kemnitz

Grönland - Für Fritz Meinecke (34) und seine Buddys geht es in der neuen Folge "Facing The Unknown" weiter durch die eisige Wildnis Grönlands auf den Spuren der ehemaligen US-Airbase Bluie East Two. Auf ihrer Reise stoßen Fritz, Kameramann André Rygiert und Fabio Schäfer (37) wieder auf einige Hindernisse. Fritz Meinecke (34, r.) und sein Buddy Fabio Schäfer (37) in Grönland. © discovery+/Digital Dre Media Nachdem die Gruppe mehrere Tage für ihren gefährlichen Trip zur Bluie East Two trainieren konnte, wird es nun Ernst. Mit einem Helikopter geht es für den gebürtigen Magdeburger und seine Buddys zunächst in das kleine Fischerdorf Kummiit. Für einen letzten Ausrüstungs-Check treffen sie sich zudem nochmal mit einem einheimischen Jäger, welcher den Abenteurern erneut vor Augen hält, was neben instabilem Eis die größte Gefahr auf ihrer Reise darstellt: Eisbären. "Das Gefährlichste ist die Begegnung mit einem Eisbären, vor allem einem hungrigen Eisbären. Denn wenn er hungrig ist, wird einer von euch sterben", gibt der erfahrene Jäger ihnen mit auf den Weg.

Für den äußersten Notfall rüsten sie sich daher neben ihrem typischen Equipment ebenfalls mit Waffen aus. "Ich glaube da wird allen Beteiligten nochmal bewusst, dass das kein Freizeitausflug ist", merkt Fabio vor dem Trip an.

Fritz Meinecke kämpft bei "Facing The Unknown" mit seiner Gesundheit An der Ostküste Grönlands gibt es etwa 3000 Eisbären. (Symbolbild) © 123RF/alexeyseafarer Dann geht es los. Die Gruppe macht sich auf die gefährlichen Reise durch die traumhafte Landschaft Grönlands in Richtung der ehemaligen US-Airbase. Doch schon nach wenigen Kilometern Fußmarsch kommt das böse Erwachen: Meinecke entdeckt auffällige Spuren im Schnee. Die Truppe ist sich einig, dass diese von Eisbären stammen müssen. "Und jetzt war plötzlich die Gefahr irgendwie da", so Fritz über den Fund. Für das Trio ist klar, dass sie sich für die bald eintreffende Nacht Schutz suchen müssen. Daher begeben sich die leicht eingeschüchterten Männer in Richtung Schutzhütte, welche ihnen der Jäger als sicheren Unterschlupf empfohlen hatte. Dort angekommen gibt es für einen der Abenteurer jedoch erstmal keine Ruhe. Am nächsten Morgen wird klar: Fritz kämpft mit Magenproblemen und muss sich immer wieder übergeben. Davon lässt sich der Lost-Place-Fan jedoch nicht unterkriegen. Mithilfe von Elektrolyten soll er die nötige Power für die restliche Strecke bekommen. Es scheint zu funktionieren. Wenig später machen sich die Freunde auf den Trip, die letzten Kilometer bis zur Bluie East Two zu erklimmen. Ob Fritz Meinecke es gesundheitlich schafft gemeinsam mit seinen Survival-Buddys bei der US-Airbase anzukommen, seht Ihr in der neuen Folge von "Facing The Unknown" auf discovery+ und ab August auf DMAX im Free-TV.

Titelfoto: Bildmontage: discovery+/Digital Dre Media, 123RF/alexeyseafarer