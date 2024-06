Stöhnen im Dunkeln: Fritz Meinecke macht Fitness-Parks unsicher

Magdeburg - Abenteurer Fritz Meinecke (35) liebt es, derzeit im dunklen Magdeburg körperlich aktiv zu werden. Aber was macht er da genau?

Bereits Anfang des Jahres zog Fritz Meinecke (35) früh durch die Stadt und sorgte für seine körperliche und geistige Fitness. (Archivbild) © Screenshot/Instagram/fritz.meinecke

Wer den beliebten YouTuber und seine Projekte kennt, der weiß, dass man für die verschiedensten Lebenslagen - vor allem in freier Natur - fit sein sollte.

Dafür sorgt der 35-Jährige konsequent seit vielen Jahren. Egal ob körperlich oder geistig.

Bereits in den Wintermonaten Anfang des Jahres sprang er früh aus dem Bett, um eine morgendliche Wander-Routine in seinem Leben einzuführen.

Auf seinem Instagram-Account zeigt er sich zudem regelmäßig mit Spiegel-Selfies in einem Fitnessstudio.

Aktuell scheint seine Leidenschaft für frei zugängliche Sportgeräte entfacht zu sein und er machte so am Dienstagabend halt an einem Calisthenics-Bereich der Otto-von-Guericke-Universität.