Anna Heiser präsentiert gewagten Look: Fans haben klare Meinung

Namibia - In ihrem Leben geht es derzeit hin und her: Kürzlich meldete Anna Heiser (32), dass ein Fremder auf ihrer und umliegenden Farmen Feuer gelegt habe . Gerade ein paar Wochen zuvor war sie mit ihrer Familie in einen Autounfall verwickelt. Wohl auch deshalb gönnte sich die Frau von Farmer Gerald (38) am Wochenende eine Auszeit von den Hiobsbotschaften.

So schrieb die Mutter von Sohn Leon (2) und Tochter Alina (6 Monate) unter anderem: "Mama-Blogger zeigen, wie easy sie alles mit den Kids hinkriegen - es gibt keine schlechten Tage, das Haus ist immer perfekt aufgeräumt, die Kids super gestylt - idealerweise im Partnerlook mit den Muttis, und natürlich der Körper bereits in dem 'Vor- Schwangerschaft- Zustand' nicht später als zwei Monate nach der Geburt."

Während sie sich am Samstag beim unbeschwerten Kuchenbacken auf Instagram zeigte, legte die 32-Jährige am Sonntagmorgen mit einem kuriosen Foto nach. Auf dem Bild präsentierte sich die "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin im unperfekten Schlabber-Look (Bild siehe unten): Einteiler, "Palmen-Frisur", kein Make-up, dafür zwei Kinder auf dem Schoß.

Am Sonntag legte Anna Heiser noch einen drauf, feierte ihren Schlabber-Look. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/anna_m._heiser

Dass es die Auswanderin anders machen will, beweist einmal mehr ihr Instagram-Posting. Die Fans steigen darauf komplett ein, loben die Influencerin für ihre Ehrlichkeit und Natürlichkeit in den höchsten Tönen. Negative Kritik? Ist in der Kommentarspalte kaum auszumachen.

"Wir lassen uns von den nachgestellten Momentaufnahmen blenden, was nicht nur selten zu Selbstzweifeln führt. Dabei sind solche Momente, wie ein stinknormaler Sonntagmorgen, in deren Imperfektion gerade perfekt! Und wisst ihr was? Ich liebe es! Ich liebe die Aufnahmen des wahren Lebens. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag, ihr Lieben!", so Anna abschließend.

Dem ist nichts hinzuzufügen.