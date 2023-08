Gerda Lewis verliert ihren Lappen: Doch ist sie gar nicht schuld?

Köln - Ex-" Bachelorette " Gerda Lewis (30) muss demnächst zu Fuß gehen! Die gebürtige Litauerin muss ihren Lappen abgeben. Allerdings weist sie jede Schuld von sich.

Gerda Lewis (30) muss bald erstmal ohne ihren Führerschein auskommen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/gerdalewis

Erst 2021 hatte die RTL-Rosenverteilerin ihren Führerschein gemacht und die Prüfung bestanden. Doch nun muss sie ihn schon wieder abgeben. Und das nach knapp zwei Jahren. "Ich muss bald meinen Führerschein für einen Monat abgeben", teilte Gerda ihren knapp eine Million Followern bei Instagram mit.

Das Tollste daran sei, dass sie es nicht mal selbst verschuldet habe. "Aber ich bin selbst schuld, dass ich mich nicht darum gekümmert habe", so die Influencerin weiter.

Anscheinend sei jemand anderes dafür verantwortlich und zudem bekomme sie jetzt einen Punkt in Flensburg dafür. "Ich bin so ein Chaot, ich könnte mich manchmal selbst dafür ohrfeigen", will sich Gerda jedoch auch nicht herausreden.

Wer indessen aber daran Schuld hat, ließ die 30-Jährige offen. Dafür sprach Gerda vor Kurzem Klartext, was das Thema "Make Love, Fake Love?" angeht.

Die gebürtige Litauerin wurde zuletzt als Nachfolgerin von Yeliz Koc (29) bei der RTL+-Datingshow gehandelt.