Gottschalk-Versprecher bei "Wetten, dass..?": So witzig reagieren die "Schweinsteigers"!

Moderator Thomas Gottschalk (73, v.l.n.r.) mit seinen Gästen Ana Ivanović (36), Bastian Schweinsteiger (39) und Matthias Schweighöfer (42). © Philipp von Ditfurth/dpa

Viele Zuschauer dürften verwundert mit der Stirn gerunzelt haben, als der Entertainer seinem Gast Matthias Schweighöfer (42) am Samstagabend nach einem Film-Einspieler plötzlich den Nachnamen Schweinsteiger verpasste.

Der Weltmeister von 2014 war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht auf der Bühne, sahnte von Gottschalk eine halbe Stunde später bei seiner Begrüßung aber fairerweise ebenfalls einen Buchstabendreher in Anlehnung an den Darsteller ab.

Inzwischen hat das Duo die Versprecher in den sozialen Netzwerken adressiert. So postete der Ex-Nationalspieler auf dem Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, ein Foto von sich, seiner Ehefrau Ana Ivanović (36) und dem "Army of Thieves"-Star. Dazu schrieb er lediglich: "Die Schweinsteigers".

Auch Schweighöfer empfing die neue Verwandtschaft mit offenen Armen und teilte ein gemeinsames Bild mit dem langjährigen DFB-Kicker aus der Sendung auf Instagram.

"Eine Familie. Merry Christmas. Frohe Schweinachten", wünschte der Regisseur und Produzent seinen Followern.