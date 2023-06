Gülcan Kamps sorgt mit Video für Verwunderung: "Wie groß ist dein Kind schon?"

Düsseldorf – Wie doch die Zeit vergeht ... Rund anderthalb Jahre ist es her, dass Gülcan Kamps (40) ihr Kind zur Welt gebracht hat. Nun hat ein aufmerksamer Fan festgestellt, wie groß der Sprössling der Ex-VIVA-Moderatorin seither geworden ist.

Gülcan Kamps (40) ist im Dezember 2021 zum ersten Mal Mutter geworden. © Montage: Instagram/Gülcan Kamps, Instagram/Screenshot/Gülcan Kamps

Gülcan hat sich im Alter von 40 Jahren zu einer echten Vollblut-Mama entwickelt. Obwohl die TV-Ikone der 2000er Jahre bis heute nicht das Geschlecht, geschweige denn den Namen ihres Kindes verraten hat, gewährt sie bei Instagram regelmäßig Einblicke in ihr neues Familienleben zu dritt.

Dabei verkündete die Ehefrau von Unternehmer Sebastian Kamps (41) erst kürzlich sogar, dass sie bereit für ein zweites Baby sei.

Bis es jedoch so weit und ihre zweite Schwangerschaft offiziell ist, konzentriert sich die Kult-Blondine aber weiterhin voll und ganz auf ihr Erstgeborenes.

So hat Gülcan als bekennende Mode-Liebhaber nun ihre neueste Errungenschaft für ihren "Schatz" in einer Instagram-Story präsentiert. Dabei handelte es sich um ein Paar stylische Skaterschuhe einer bekannten Marke in Schwarz mit weißen Details.

"Warum sind Baby-Schuhe immer so süß?", schmolz die stolze Mama beim Anblick der Mini-Treter dahin - obwohl, so mini waren die Sneakers gar nicht mehr.