Guido Maria Kretschmer über Krankheit seiner Mutter: "Es bricht mir das Herz"

Guido Maria Kretschmer (58) hat in seinem neuen Buch die Demenzerkrankung seiner Mutter Marianne (84) öffentlich gemacht. (Archivfoto) © Tobias Steinmaurer/APA/dpa

Wie der 58-Jährige in seinem neuen Buch "19.521 Schritte. Vom Glück der unerwarteten Begegnung" offenbart, leidet die 84-Jährige an einer fortschreitenden Demenzerkrankung - wie so viele ältere Menschen.

Im Interview mit "BILD" erklärte der Designer nun: "Ich habe die anfangende Demenz meiner Mutter schon sehr früh gemerkt. Diese Krankheit kommt ja ganz leise." Und: "Meine Mama geht immer mehr zurück in ihr gestern."

Immerhin: Ihren Sohn erkenne sie noch immer. "Darüber freue ich mich immer sehr. Ich weiß nicht, wie es wird, wenn die Erinnerung eines Tages noch weniger wird", verdeutlichte der Wahl-Hamburger.

Doch wie geht der "Shopping Queen"-Juror mit der Krankheit seiner Mutter um? "Ich korrigiere meine Mutter nicht, wenn sie plötzlich nicht mehr weiß, dass ihre Lieblings-Schwester Elli schon gestorben ist, dann lebt meine Tante eben in diesem Moment auch für mich weiter", erläuterte er.

Nichtsdestotrotz sei es natürlich auch für ihn schwer, das alles mitzuerleben. "Es bricht mir manchmal das Herz, auch, weil es ja so viele ältere Menschen trifft", unterstrich der gebürtige Münsteraner (NRW).