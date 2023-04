Hailey Bieber nach Beef mit Selena Gomez: "Schwerste Momente meines Lebens"

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Morddrohungen, Hassnachrichten, schwindende Follower-Zahlen: Hailey Bieber (26) musste in den vergangenen Wochen so einiges einstecken. Und das scheint sich nun auf die mentale Gesundheit des US-Models auszuwirken.

Hailey Bieber (26) macht derzeit eine wirklich schwierige Phase durch. © Dimitrios Kambouris/Getty Images via AFP

In mehreren Storys auf ihrem Instagram-Account richtete sich die 26-Jährige nun offen und ehrlich an ihre 4,9 Millionen Follower und gab an, derzeit "eine schwere Zeit" durchzumachen:

"Seit 2023 begonnen hat, hatte ich einige der traurigsten und schwersten Momente meines Erwachsenenlebens."

Auch wäre sie momentan sehr "fragil".

Noch einmal appellierte sie an die Welt, wie wichtig es sei, füreinander da zu sein - egal ob für den Partner, Freunde, Familie oder gar Fremde. "Lasst uns einfach für Menschen da sein."

Weswegen genau sie sich derzeit so fühle, gab sie zwar nicht an. Es ist jedoch denkbar, dass ihr der anhaltende Konflikt zwischen den Fan-Lagern "Team Selena" und "Team Hailey" derzeit wirklich zu schaffen macht.

Diese hatten dem Model und der US-Schauspielerin Selena Gomez (30, "Only Murders in the Building") - die zuvor jahrelang eine On-off-Beziehung mit Haileys Ehemann, Justin Bieber (29, "Peaches") geführt hatte - einen üblen Beef angekreidet, nachdem die 26-Jährige Anfang des Jahres ein Video mit ihren Freundinnen auf Social Media veröffentlicht hatte.