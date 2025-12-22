Dennis Diekmeier mit bewegender Rede für krebskranke Tochter: "Du bist ein brutales Vorbild"
Kitzbühel/Sandhausen - Seit fast einem Jahr muss die Familie von Ex-Fußball-Profi Dennis Diekmeier (36) eine harte Prüfung bestehen. Im Januar wurde bei Tochter Delani (15) ein extrem seltenes Nebennierenkarzinom festgestellt, eine der aggressivsten Krebsformen, die es gibt. Nun wurde die sechsköpfige Familie in Kitzbühel mit dem "MountainAward" für ihre Vorbildfunktion und ihre Stärke ausgezeichnet.
Im Rahmen der Weihnachts-Gala in Österreich, wo Dennis den Preis im Beisein der gesamten Familie entgegennahm, hielt er eine bewegende Rede. Er sprach dabei nicht nur von der Diagnose und den Herausforderungen, sondern vor allem von der Stärke seiner Tochter.
"Irgendwann saßen wir dann natürlich mit den Ärzten zusammen. Dana, ich, Delani und der Arzt hat uns dann gesagt, es besteht eine Überlebenschance von unter fünf Prozent. In Dir bricht natürlich alles zusammen, von heute auf morgen, das kann man sich nicht vorstellen als Eltern."
Und weiter: "Aber das Krasse, was ich jetzt noch einmal sagen will: Meine Tochter ist für mich ein Riesenvorbild, weil wir saßen da, Dana und ich haben abends immer geheult wie sonst was und Delani guckt uns an und sagt: 'Ich bin eine von den unter fünf Prozent, ich schaffe es'", berichtete der 36-Jährige von einem ganz besonderen Moment.
Dann richtete er einige direkte Worte an seine Tochter: "Du bist für mich ein brutales Vorbild. Diese Stärke, die du hast, ist wirklich unglaublich, Riesenrespekt."
Die Familie sei mit der Diagnose und dem damit verbundenen Kampf an die Öffentlichkeit gegangen, um anderen Familien zu helfen. "Wir haben sehr viele gerade in der Zeit im Krankenhaus kennengelernt und wir haben gemerkt, wenn man positiv ist, Stärke gibt, dass man sehr, sehr viel erreichen kann", so Diekmeier.
Dennis Diekmeier betont die positive Wirkung von Tiertherapie
Der Ex-Profi, der früher für den HSV spielte, seine Karriere dann beim SV Sandhausen beendete, betonte: "Tiertherapie bei Kindern kann so viel bringen. Das gibt so eine Power und Glücksmomente und das ist in der Phase mit das Wichtigste für die Kinder, weil das einfach wieder 'ne brutale positive Energie gibt."
Auch diese Erfahrung haben sie selbst mit Delani gemacht, die Springreiterin ist und trotz der heftigen Krebstherapie Turniere ritt.
"Delani hatte Chemophase, war fix und fertig, hat den ganzen Tag gekotzt, aber sie wusste, wenn sie aus der Chemo rauskommt, und es steht ein Reitturnier an: Sie saß den nächsten Tag auf dem Pferd. Sie konnte es vorher nicht reiten, das mussten andere machen, aber ihr Pferd hat ihr so viel Energie gegeben. Sie ist die Turniere geritten, wurde sogar Badische Meisterin", berichtete er.
Seit gut drei Wochen schöpft die Familie neue Hoffnung, weil an der Uniklinik Würzburg eine neue Form der Therapie mit radioaktiven Strahlen gefunden wurde, die die Metastasen zerstören sollen. Ein erster Zyklus wurde in der vergangenen Woche bei Delani angewendet, am Freitag durfte sie nach Hause, in sechs Wochen soll es einen erneuten Behandlungs-Zyklus geben.
Bewegende Abschlussworte fand auch Moderator Matze Knop (51), der die Familie seit Jahren kennt und ihre Bodenständigkeit schätzt: "Und wenn Delani sagt, sie gehört zu den unter fünf Prozent, dann wird sie zu 100 Prozent Recht behalten."
Titelfoto: Imago / Jan Huebner