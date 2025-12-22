Dennis Diekmeier mit bewegender Rede für krebskranke Tochter: "Du bist ein brutales Vorbild"

Kitzbühel/Sandhausen - Seit fast einem Jahr muss die Familie von Ex- Fußball -Profi Dennis Diekmeier (36) eine harte Prüfung bestehen. Im Januar wurde bei Tochter Delani (15) ein extrem seltenes Nebennierenkarzinom festgestellt , eine der aggressivsten Krebsformen, die es gibt. Nun wurde die sechsköpfige Familie in Kitzbühel mit dem "MountainAward" für ihre Vorbildfunktion und ihre Stärke ausgezeichnet.

Dennis Diekmeier (36) kämpfte auch beim Besuch seines Ex-Vereins mit den Tränen. Seine Tochter Delani leidet an einer seltenen Krebsform. © Imago / Jan Huebner

Im Rahmen der Weihnachts-Gala in Österreich, wo Dennis den Preis im Beisein der gesamten Familie entgegennahm, hielt er eine bewegende Rede. Er sprach dabei nicht nur von der Diagnose und den Herausforderungen, sondern vor allem von der Stärke seiner Tochter.

"Irgendwann saßen wir dann natürlich mit den Ärzten zusammen. Dana, ich, Delani und der Arzt hat uns dann gesagt, es besteht eine Überlebenschance von unter fünf Prozent. In Dir bricht natürlich alles zusammen, von heute auf morgen, das kann man sich nicht vorstellen als Eltern."

Und weiter: "Aber das Krasse, was ich jetzt noch einmal sagen will: Meine Tochter ist für mich ein Riesenvorbild, weil wir saßen da, Dana und ich haben abends immer geheult wie sonst was und Delani guckt uns an und sagt: 'Ich bin eine von den unter fünf Prozent, ich schaffe es'", berichtete der 36-Jährige von einem ganz besonderen Moment.

Dann richtete er einige direkte Worte an seine Tochter: "Du bist für mich ein brutales Vorbild. Diese Stärke, die du hast, ist wirklich unglaublich, Riesenrespekt."

Die Familie sei mit der Diagnose und dem damit verbundenen Kampf an die Öffentlichkeit gegangen, um anderen Familien zu helfen. "Wir haben sehr viele gerade in der Zeit im Krankenhaus kennengelernt und wir haben gemerkt, wenn man positiv ist, Stärke gibt, dass man sehr, sehr viel erreichen kann", so Diekmeier.