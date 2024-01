Ihr Mann rettete ihr das Leben: Claudia Effenberg wäre fast gestorben!

Ex-Fußball-Star Stefan Effenberg (55) rettete kurz vor Weihnachten seiner Frau Claudia (58) das Leben. Sie hatte eine Lungenembolie erlitten. © Bildmontage: Guido Kirchner/dpa, IMAGO / Future Images

Wie die ehemalige IBES-Kandidatin in einem Interview am Rande der Dschungel-Party von Julian F.M. Stöckel (36) verriet, verlor sie am 16. Dezember plötzlich das Bewusstsein und lag regungslos am Boden.

Mit Tränen in den Augen sagte sie am RTL-Exklusiv-Mikrofon: "Mein Mann hat mich gefunden, bewusstlos. Und wenn der nicht gewesen wäre, dann würde ich jetzt nicht mehr hier stehen."

Stefan wählte sofort den Notruf und sorgte dafür, dass seiner Frau umgehend geholfen werden konnte. "Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich hier stehe und gesund bin. Da bin ich wirklich dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen", erklärte Claudia.

Der Grund für den Zusammenbruch war eine Lungenembolie, die sogar beide Lungenflügel betraf. Eine absolut lebensbedrohliche Situation. Eine Not-Operation im Krankenhaus rettete der 58-Jährigen das Leben.