Influencerin am Pinguin-Strand: Bei diesem Anblick gerät das Tier in den Hintergrund

Südafrika - Influencerin Anna Rossow (34) hat sich einen Wunsch erfüllt: Einmal Pinguine am Strand von Südafrika besuchen. Doch auf den Fotos fällt den Fans erstmal etwas anderes ins Auge.

Doch statt der süßen Vögel, fällt den Followern direkt etwas anderes auf: Annas Brüste, die sie in einem gelben Bikini-Oberteil ästhetisch vor der Kamera in Szene setzt.

Natürlich dürfen Erinnerungsfotos an solch einem besonderen Ort nicht fehlen. Auf Instagram teilte die Partnerin von Ex-Bachelor Dominik Stuckmann (31) die Aufnahmen, auf denen die Brillenpinguine lediglich unscharf abgelichtet wurden.

Neben vielen Partynächten gönnt sich die "Girl Gang" auch gerne den ein oder anderen Ausflug zu bekannten Orten bei Kapstadt - so auch einen Abstecher zum "Boulders Beach", an dem Pinguine zu Hause sind.

Gemeinsam mit Antonia Hemmer (23) und weiteren Freundinnen ist Ex- Bachelor -Kandidatin Anna Rossow derzeit in Südafrika unterwegs.

Der kleine Pinguin ist nur unscharf im Hintergurnd zu erkennen. © Bildmontage: Screenshot Instagram/_anna_rossow

Annas ungewohnter Anblick auf den heißen Urlaubsfotos lässt bei den Instagram-Nutzern viele Fragen aufkommen.

"Oh, da hat sich jemand neue Brüste machen lassen", ist sich beispielsweise ein User in den Kommentaren sicher. Eine rege Diskussion über das Dekolleté der Influencerin entsteht unter dem sonnigen Reise-Posting, an der sich auch Freund Dominik beteiligt.

Der ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidat antwortet trocken: "Das wüsste ich!" und nimmt somit den Vermutungen ihre Schärfe.

Erst vergangenen Oktober hatte sich Anna einer Typ-Veränderung unterzogen und ihre Haare von blond auf bräunliches Kupfer gefärbt. Unters Messer scheint sie sich bislang aber nicht gelegt zu haben.

Ganz natürlich zeigt sich die Influencerin in aufreizender Pose in Gesellschaft eines Brillenpinguins zwischen Felsen am weißen Sandstrand.